США отказались от полной амнистии для Huawei

Вашингтон, 30 июня. Решение американского президента Дональда Трампа временно снять санкции с китайской компании Huawei не является безоговорочной амнистией. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу.

В эфире телеканала Fox News он подчеркнул, что решение главы Белого дома по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в японском Осаке снять санкции с Huawei касается не всех поставок фирм США китайской компании.

Кудлоу в эфире попросили прокомментировать заявления ряда республиканцев и демократов о необходимости добиться возобновления всех санкций против китайской корпорации Huawei, которые отменяются американским президентом.

«Я ценю их озабоченность в отношении национальной безопасности [США], президент разделяет такую точку зрения. Но это не является всеобщей амнистией Huawei», — сказал Кудлоу.

По его словам, американское министерство торговли временно предоставит ряд дополнительных лицензий на поставку товаров самого общего назначения.

«Например, некоторые производители микропроцессоров в США продают продукцию категории, которая без ограничений доступна в других странах. Мы не считаем, что эти случаи затрагивают национальную безопасность [США]», — подчеркнул глава Национального экономического совета Белого дома.

Ранее на саммите «Большой двадцатки» Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин ведут переговоры об исключении компании Huawei из черного списка Минторга США.

Напомним, Google сообщила о прекращении сотрудничества с Huawei после того, как американское правительство внесло китайскую компанию в черный список. Американские власти обвинили Huawei в сборе секретных данных. Трамп объявил режим «национального ЧП» в связи с угрозами информационным технологиям в США.