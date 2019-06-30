В США рассказали, какое оружие России страшнее ядерных ракет

Нью-Йорк, 30 июня. У России есть оружие, которое для США страшнее ядерных ракет. Об этом заявил американский эксперт Байрон Кинг в своей колонке для издания Daily Reckoning.

Он отметил, что в Штатах и политики, и общественные деятели большое внимание уделяют ядерному потенциалу России. По его словам, в СМИ часто появляются материалы о вооружениях российской армии, а также статьи, в которых эксперты рассказывают о некой угрозе для США со стороны вооруженных сил РФ. Кинг считает, что российские ВС действительно могут нанести по Штатам смертельный удар, однако эксперт отметил: сейчас Вашингтону нужно опасаться не этого. Он рассказал, какое оружие России страшнее ядерных ракет.

«Я считаю, что самым мощным оружием России могут быть не ее ядерные боеголовки, а золото. Самым быстроразвивающимся «оружием» в российском геополитическом арсенале являются запасы драгоценного металла, а также национальная валюта РФ — рубль», — приводит слова Байрона Кинга «ПолитРоссия».

По его словам, после распада СССР Россия пережила несколько сильных экономических потрясений, однако Москве удалось улучшить ситуацию и сделать несколько больших шагов вперед. По мнению Кинга, важной вехой в этом процессе является стабилизация курса рубля: эксперт называет его одной из самых недооцененных валют мира.

Американский аналитик считает, что золото, в свою очередь, является значимой частью «национального плана» России. По его словам, некоторые эксперты разделяют мнение, что РФ и Китай могут объединить свои золотые запасы для создания валюты, которая обеспечит конкуренцию доллару. Кинг полагает, что тогда национальная валюта Штатов попадет в ловушку, а эта ситуация не сулит ничего хорошего Вашингтону.