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Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

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Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Минск, 30 июня. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в резиденции белорусского лидера в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Позже к главам двух стран присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон, отметил Песков. По его словам, Путин, Лукашенко и Рахмон планируют посетить церемонию закрытия II Европейских игр, которые проходят в Минске.

Ранее на встрече с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, которая прошла в воскресенье в Минске, глава российского государства Владимир Путин поздравил Белоруссию с успешной подготовкой и проведением масштабного спортивного мероприятия.

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Автор: Сергей Петров
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