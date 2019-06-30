Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Верховную раду Украины

Москва, 30 июня. Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение певицы Анастасии Приходько баллотироваться в депутаты Верховной рады Украины.

В комментарии RT он напомнил, что Приходько представляла Россию на Евровидении и побывала на территории Донбасса.

«Мне все равно, в какой стране она баллотируется. Главное, что не в нашей. С ее стороны было высказано огромное количество агрессивных слов в адрес России, наших соотечественников», — сказал Пригожин.

Он подчеркнул, что подобные люди в политике опасны, так как «они не дипломатичны, агрессивны, неадекватно воспринимают различные ситуации». По словам Пригожина, если Приходько изберут, то в украинской Верховной раде появится «еще один националист».

«На Украине живут мудрые люди. Надеюсь, они сделают правильный выбор», — резюмировал продюсер.

Ранее сообщалось, что певица Анастасия Приходько примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду Украины. По информации, опубликованной на официальном сайте украинского ЦИК, исполнительница баллотируется в мажоритарном округе в Виннице. В предвыборной программе исполнительницы обращается внимание на вопросы экономического роста в городах. Кроме того, певица заявила о необходимости «стимулировать экологическое производство украинской сельхозпродукции».