Сирия, 1 июля. Инженерные подразделения САА обезвредили минное поле террористов в Эль-Кунейтре. Союзные Турции боевики открыли огонь по позициям армии САР к северо-западу от Хамы в нарушение режима тишины. Исламисты провели очередной обстрел в окрестностях Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись ударам джихадистов, укрывающихся в западных окрестностях Алеппо; обезвредили минное поле террористов на юге Эль-Кунейтры, силы ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля по Дамаску и Хомсу.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): наряду с другими наиболее радикальными группировками оказалась под ударами военных самолетов в районе границы между провинциями Идлиб и Хама.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: открыла огонь по позициям правительственных сил САР в долине Аль-Габ в нарушение режима тишины.

Израиль: нанес ракетный удар по Дамаску и Хомсу, четыре человека погибли, десятки ранены.

Провинция Дамаск

ВВС Израиля атаковали объекты сирийских и иранских войск. Под обстрел попала авиабаза «Меззе», а также населенные пункты Джамрая, Сахная и Дарая. Силы ПВО САР отразили ракетную атаку израильских ВВС, четыре мирных жителя погибли и 21 получил ранения в ходе обстрела израильскими ВВС сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска. Удар был нанесен из ливанского воздушного пространства. Всех пострадавших доставили в госпиталь «Хишам» в Дамаске, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Провинция Алеппо

Радикалы-исламисты, дислоцирующиеся к западу от Алеппо, атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА), где были развернуты 14,5-мм крупнокалиберные пулеметы. Как утверждают источники Telegram-канала «Военный обозреватель», под огнем боевиков погиб один боец ливанской «Хезболлы», выступающей против террористических бандгрупп в САР на стороне официального Дамаска. Таким образом, радикалы продолжают нарушать перемирие практически на всех ключевых участках фронта вдоль периметра «Большого Идлиба». В результате обстрелов террористов на западных окраинах Алеппо также нередко гибнут гражданские лица.

Провинция Хомс

Израильские ВВС нанесли очередной ракетный удар из воздушного пространства Ливана по городу Хомс. Сведения о разрушениях и пострадавших уточняются, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Провинция Идлиб

Российские и сирийские военные самолеты продолжают бомбардировки опорных пунктов террористов в юго-западной части провинции Идлиб. По информации портала Baladi News, ударам подверглись позиции боевиков в окрестностях населенного пункта Мадая. Данных о причиненном джихадистам уроне оппозиционное агентство не приводит. Напомним, в этом районе сконцентрированы тысячи членов «Джебхат Фатх аш-Шам» и других крайне радикальных исламистских организаций, которые ранее отказались от присоединения к режиму тишины на северо-западе Сирии. В связи с их продолжающимися нападениями и обстрелами ВКС РФ и ВВС САР были вынуждены интенсифицировать боевые вылеты против «Ан-Нусры» на этом направлении.

Провинция Хама

Бандгруппы «Джебхат Аль-Ватании лил Тахрир» выпустили несколько противотанковых управляемых ракет в направлении огневых позиций правительственных сил около поселения Аль-Киркат к северо-западу от Хамы, сообщает в сети Twitter (@NoorNahas1) военный источник. Данное объединение боевиков поддерживает непосредственную связь с турецкими военнослужащими. Между тем Анкара в рамках Астанинского формата брала на себя обязательства по выводу тяжелых вооружений так называемой оппозиции из буферной зоны и размежеванию друг от друга «умеренных» и террористических элементов.

Отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных с данной террористической коалицией группировок продолжают нести потери в ходе воздушных операций правительственных ВВС и российских ВКС. По сведениям Step News Agency, на этот раз под авиаударами оказались укрепрайоны боевиков вблизи поселка Сайяд, расположенного между городами Кафр-Зета и Хан-Шейхун у самой границы провинций Хама и Идлиб. Сведения о масштабе ущерба, причиненного джихадистам, в настоящий момент устанавливаются.

Провинция Эль-Кунейтра

Военнослужащие САА обнаружили целое минное поле, оставленное террористами перед сдачей позиций рядом с деревней Аль-Мааллака в южной части провинции Эль-Кунейтра, передает информагентство SANA. На данные момент все взрывные устройства джихадистов обезврежены инженерными подразделениями армии САР. Больше половины региона находилось в оккупации радикалов-исламистов на протяжении нескольких лет сирийского конфликта. Данные территории были освобождены вместе с районами соседней Даръа в ходе совместной операции правительственных войск САР и ВКС РФ летом 2018 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)