Ольга Арнтгольц показала подросшего сына

Москва, 30 июня. Российская актриса театра и кино Ольга Арнтгольц предпочитает держать личную жизнь в секрете от широкой общественности. Обычно она не публикует фотографии близких в социальных сетях, однако ее поклонники заметили, что звезда поделилась в Instagram снимком своей семьи.

В социальной сети Арнтгольц показала фото своего супруга с подросшим сыном. Мальчик, которого назвали Аким, родился в семье Ольги и режиссера Дмитрия Петруня в 2016 году.

На снимке и муж Арнтгольц, и сын запечатлены со спины, что не позволяет рассмотреть их лица.

«Мои», — говорится в подписи к фотографии.

Напомним, отношения Ольги и Дмитрия, как сообщали СМИ, начались на съемках сериала «Офицерские жены». До брака с ним актриса была замужем за Вахтангом Беридзе. В 2013 году у них родилась дочь Анна. В 2015 году Ольга Арнтгольц подала на развод.

В 2003 году актриса окончила окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина при Малом театре в Москве. В 2009 году участвовала в проекте «Ледниковый период» на Первом канале в паре с фигуристом Максимом Стависким. Арнтгольц заменила сестру Татьяну, которая ушла из шоу из-за беременности.