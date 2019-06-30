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В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области

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В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области

Иркутск, 30 июня. Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна. Об этом сообщил начальник регионального главка МЧС Валентин Нелюбов.

Он проинформировал, что с 25 июня в Иркутской области сложилась сложная, паводкоопасная обстановка на реках — левых притоках Ангары.

«Связано это было с тем, что фронт осадков, который проходил, сложился вместе с таянием снегов в горах Восточного Саяна, после чего реки, которые берут начало в горах, создали опасные условия для жизнедеятельности населенных пунктов», — объяснил Нелюбов.

По его словам, утром 30 июня появилась информация о том, что уровень воды в реке Бирюса, которая протекает в населенном пункте Сереброво Тайшетского района, повысился. На место направлены спасатели.

Ранее сообщалось, что сводный отряд Центрального военного округа выдвинулся в зону паводка в Иркутской области для оказания помощи местным жителям. 

Напомним, глава российского государства Владимир Путин ранее дал распоряжение начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. В настоящее время там действует режим чрезвычайно ситуации. В зоне подтопления оказались более 3,7 тысячи домов.

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Автор: Ксения Пудовкина
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