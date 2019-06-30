Пушков отреагировал на слова Климкина об «измене Европы»

Москва, 30 июня. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление главы министерства иностранных дел Украины Павла Климкина о возвращении РФ в Парламентскую ассамблею.

Ранее руководитель украинского внешнеполитического ведомства назвал восстановление в правах российской делегации «изменой Европы». Климкин также предположил, что после принятого решения у Украины могут возникнуть проблемы, а Москва и Европейский союз якобы будут контактировать между собой «за спиной» у Киева.

Комментируя высказывание украинского политика, сенатор Пушков в своем микроблоге в Twitter обратил внимание на то, что Климкин надеялся на постоянную поддержку европейцев, несмотря на ведомую Киевом «полубезумную дипломатию». Тем не менее, ситуация пошла не по его плану.

«Но Россия важна для Европы в силу своего веса и потенциала», — отметил сенатор, добавив, что киевским властям стоит уже это осознать.

Пушков также посоветовал официальному Киеву искать замену главе МИД Украины.

В середине недели ПАСЕ приняла резолюцию, в соответствии с которой делегации из РФ были восстановлены права в полном объеме. Соответствующее решение поддержали 116 депутатов.

После решения по России украинская делегация покинула заседание ПАСЕ, а далее обратилась к Верховной раде с призывом немедленно рассмотреть вопрос о приостановке членства в организации.