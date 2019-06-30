ЛНР обвинила украинских силовиков в размещении «Ураганов» у жилых домов

Луганск, 30 июня. Представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в размещении реактивных систем залпового огня «Ураган» вблизи жилых домов в Донбассе. По его словам, системы обнаружила разведка Луганской народной республики.

«По данным нашей разведки, в населенном пункте Лиман вблизи жилых домов зафиксировано размещение четырех реактивных систем залпового огня «Ураган», — цитирует слова Филипоненко РИА Новости.

Представитель Народной милиции ЛНР призвал жителей подконтрольных Киеву территорий принять все необходимые меры, чтобы не допустить размещения вооружений вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры. Он отметил, что по всем фактам нарушений необходимо обращаться в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Ранее Филипоненко сообщил, что киевские силовики покидают линию соприкосновения в Донбассе из-за некомплекта личного состава ВСУ, отсутствия элементарного обеспечения и неудовлетворительных бытовых условий.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО) против Донецкой и Луганской народных республик. По информации ООН, жертвами вооруженной операции стали более 10 тысяч жителей Донбасса.