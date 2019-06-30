«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

Группа «Машина времени» отметила полувековой юбилей концертом в Москве и собирается в турне по городам России, а также в странах Прибалтики, в Израиле, Белоруссии, Молдавии и на Украине. И, хотя многие СМИ пишут, что концерт популярной еще с советских времен группы на стадионе «Открытие-Арена» прошел с должным размахом, тем не менее есть сведения, что бессменного лидера «Машины времени» Андрея Макаревича пришло поприветствовать не так много поклонников, как он рассчитывал.

Как сообщает корреспондент «Московской газеты», танцпол около сцены не был заполнен даже наполовину, по периметру стадиона также оставалось много свободных мест.

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.

«Фактически «Машина времени» пала жертвой позиции Андрея Макаревича по Крыму, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Думаю, теперь Андрей Вадимович сполна ощутил любовь народную, которой стало заметно меньше. «Наградой» ему служит полупустой стадион, о чем он в прежние времена не мог и подумать. Конечно, Макаревич может сетовать, что неблагодарные зрители не оценили по достоинству 50-летний юбилей «Машины времени», но виноват в этом только он сам. Его слова о Крыме уже никто никогда не забудет».

По словам Манукяна, каждый волен иметь собственное мнение по любому поводу, в том числе по поводу воссоединения Крыма с Россией. Но, если ты, будучи фигурой публичной, в некоторой степени властителем дум, идешь против мнения абсолютного числа своих сограждан, будь готов, что от тебя отвернется огромное количество поклонников.

«Ему бы сказать со сцены, что он просто не оценил поддержки народом воссоединения Крыма с Россией, что не понял порыва большинства людей, которые с радостью восприняли возвращение этого «корабля» в родную гавань. Возможно, его бы простили. Но Макаревич этого не сделал и, похоже, уже не сделает: гордость не позволит. А значит, на концертах «Машины времени» аншлагов на стадионах больше уже никогда не будет», — резюмировал Вадим Манукян.

Напомним, Андрей Макаревич неоднократно высказывался в негативном ключе о воссоединении Крыма с Россией, музыкант также ездил в контролируемую Киевом часть Донбасса, где давал концерты в том числе перед украинскими военными. За это Макаревича неоднократно повергали критике. Ранее выступление «Машины времени» на концерне у стен Кремля в День России было отменено.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по воле его жителей и, как неоднократно подчеркивали в Москве, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Возвращение Крыма в «родную гавань» было с энтузиазмом встречено абсолютным большинством россиян.