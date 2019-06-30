Военных ЦВО перебросили в зону паводка в Иркутской области

Иркутск, 30 июня. Сводный отряд Центрального военного округа направился в зону паводка в Иркутской области для оказания помощи местным жителям. Об этом проинформировал начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.

По его словам, военные выдвинулись в город Нижнеудинск по решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина, к которому ранее обратились постоянный представитель в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Военнослужащие совершают марш с техникой из Кемеровской области в Нижнеудинск, им предстоит преодолеть более 1,1 тысячи километров в кратчайшие сроки», — сообщил Шорин.

В зону паводка прибудут 20 единиц тяжелой техники и 50 военнослужащих, в том числе военные инженеры и медики. Кроме того, туда направились плавающие транспортеры, с помощью которых спасатели смогут добираться до затопленных территорий и эвакуировать население.

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин в кулуарах форума «Армия-2019» в Екатеринбурге подчеркнул, что в Иркутскую область направлена только первая группа военнослужащих. По его словам, в настоящее время решается вопрос привлечения дополнительных сил для помощи населению в затопленной местности. Об этом пишет «360».

Напомним, президент России Владимир Путин дал распоряжение начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области, где действует режим ЧС. В зоне подтопления оказались более 3,7 тысячи домов, разрушено 15 мостов и 35 водопропускных труб.