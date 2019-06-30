Путин подключил военных к борьбе с паводком в Иркутской области. События дня. ФАН-ТВ

МЧС ждет помощи

В Иркутской области, похоже, не обойдется без военных. Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу задействовать армию для ликвидации ущерба от наводнений в регионе. Центральный военный округ уже направил в область порядка 50 человек, среди них инженеры, медики и операторы тяжелой техники. Ее будут использовать для эвакуации и доставки грузов. По данным МЧС, ситуация по-прежнему сложная:

«На территории пяти муниципальных районов Иркутской области сложилась сложная паводковая обстановка. Наиболее сложная обстановка в городе Тулуне. В городе сейчас отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса. Падение уровня воды ожидается через день-два еще, как минимум. Если даже не больше», — сказал Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

Почти всю неделю жители Иркутской области, можно сказать, передвигаются вплавь. Паводки, которые начались из-за сильных ливней, затопили около 4 тыс. домов в 31 населенном пункте. Жертвами стихии стали пять человек, двое пропали без вести и более 600 обратились за помощью к медикам. Владимир Путин поручил оказать им всю необходимую помощь. К сожалению, теперь бедствие пришло и в соседний регион — Красноярский край, где синоптики еще прогнозируют сильные дожди. Так что ситуация, увы, может ухудшиться.