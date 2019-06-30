Путин подключил военных к борьбе с паводком в Иркутской области. События дня. ФАН-ТВ

МЧС ждет помощи
В Иркутской области, похоже, не обойдется без военных. Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу задействовать армию для ликвидации ущерба от наводнений в регионе. Центральный военный округ уже направил в область порядка 50 человек, среди них инженеры, медики и операторы тяжелой техники. Ее будут использовать для эвакуации и доставки грузов. По данным МЧС, ситуация по-прежнему сложная:
«На территории пяти муниципальных районов Иркутской области сложилась сложная паводковая обстановка. Наиболее сложная обстановка в городе Тулуне. В городе сейчас отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса. Падение уровня воды ожидается через день-два еще, как минимум. Если даже не больше», — сказал Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.
Почти всю неделю жители Иркутской области, можно сказать, передвигаются вплавь. Паводки, которые начались из-за сильных ливней, затопили около 4 тыс. домов в 31 населенном пункте. Жертвами стихии стали пять человек, двое пропали без вести и более 600 обратились за помощью к медикам. Владимир Путин поручил оказать им всю необходимую помощь. К сожалению, теперь бедствие пришло и в соседний регион — Красноярский край, где синоптики еще прогнозируют сильные дожди. Так что ситуация, увы, может ухудшиться.
«Армия-2019»
В России подошел к концу масштабный военный форум «Армия-2019». Грандиозные авиашоу, экспозиция новейшей военной техники, танковые представления — это и многое другое зрители могли наблюдать на подмосковных площадках в парке «Патриот», аэродроме Кубинка и полигоне «Алабино». Именно там почти всю неделю проходили главные события форума. Но отдельные выставки приняли и другие российские регионы: Приморье, Адыгея, Краснодарский край — в общей сложности 26 субъектов и 35 городов нашей страны. Общее число участников и гостей «Армии-2019» достигло ни много ни мало почти 800 тыс. человек. Одним из главных гостей стал президент России Владимир Путин, оценивший новые военные разработки. В его присутствии было подписано 46 госконтрактов с промышленными предприятиями на сумму более триллиона рублей. Своими разработками инженеры похвастались и перед главой Минобороны. Сергею Шойгу представили новейший транспортный вертолет Ми-26Т2В и другую военную технику. Кстати, примечательно, что форум стал не только российским событием, но и международным — участие в нем приняли 120 делегаций из различных стран. И кажется, что в следующем году «Армия» намерена побить все рекорды посещаемости.
Разработка С-500
Кажется, что вскоре Россия похвастается еще одной новейшей разработкой. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объявил о старте производства зенитно-ракетных комплексов С-500 «Прометей». Предполагается, что уже в следующем году они поступят на вооружение, правда, о свойствах и качествах новой техники, Чемезов пока что решил умолчать. Казалось бы, это создает интригу для будущих иностранных покупателей, но глава «Ростеха» утверждает: продавать С-500 пока никто не собирается. Впрочем, его предшественник ЗРК С-400 по-прежнему доступен для заказчиков. Но стоит ли говорить, что эта российская техника в последнее время стала частью настоящей международной эпопеи, не прекращающейся до сих пор. А именно — покупки С-400 Турцией. Вашингтон, как обычно, угрожая санкциями, потребовал у Анкары отказаться от комплекса. Но та, несмотря на давление, на уступки не пошла. И первых поставок от России ждет уже в июле.