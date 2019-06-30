Песков рассказал, какие языки использует Путин

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин часто использует иностранные языки для общения во время двусторонних переговоров. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также пояснил, на каких иностранных языках общается российский лидер с зарубежными коллегами.

«Да, использует (иностранные языки. — Прим. ред.) весьма активно. Он всегда, когда общается с госпожой Меркель, Юнкером и другими коллегами, часто переходит на немецкий. С остальными английский в ходу», — отметил Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее на саммите G20 в Осаке состоялись встречи президента РФ с зарубежными коллегами, в том числе с президентами США и Франции. Как передают «Известия», по итогам переговоров глав России и США Дмитрий Песков сообщил, что Москва впервые почувствовала ответную реакцию с американской стороны. По его словам, Владимир Путин и Дональд Трамп обговорили продолжение контактов на высшем уровне.

Напомним, в октябре 2018 года СМИ обратили внимание на детали беседы президента России и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. После переговоров в Стамбуле Меркель задала Владимиру Путину вопрос на русском языке. Канцлера заинтересовала верхняя одежда российского президента.