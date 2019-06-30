Главные новости 30 июня

Федеральное агентство новостей представляет обзор главных событий воскресенья, 30 июня.

Научные сотрудники установили, что перед смертью примерно 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания. Ученые выяснили, что люди чувствуют перед смертью.

Самолет врезался в гору на Аляске, в катастрофе выжил один человек. Самолет врезался в гору на Аляске, есть жертвы.

По мнению журналистки, подписи подделывают кандидаты, не имеющие собственной базы сторонников. К таким относится и Соболь. Винокурова призвала Мосгоризбирком жестко отреагировать на подделку подписей за Соболь.

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, чем грозит Украине возвращение России в ПАСЕ. Климкин рассказал, чем грозит Украине возвращение России в ПАСЕ.

Владимир Путин потребовал составить план восстановления пострадавших от наводнения населенных пунктов. Путин поручил властям Иркутской области лично поговорить с пострадавшими от паводка.

Врачи рассказали, как сон рядом с мобильными телефонами может отразиться на здоровье. Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном.

Санкции против России и встречные меры Москвы привели к утрате немецкими фермерами рынков сбыта. В Германии раскритиковали последствия политики санкций в отношении России.

Путин прилетел в Братск по окончании саммита в Осаке. Пожар в Магнитогорске: огонь охватил городскую ярмарку. «Желтые жилеты» провели «жаркую акцию» во Франции. Украинский МИД уличил Европу в измене из-за возвращения России в ПАСЕ. Путин поручил создать комиссию из-за наводнений в Иркутской области. События дня. ФАН-ТВ.

Дмитрий Песков заявил, что Путин дал Мэй доходчивые пояснения по «делу Скрипаля», а британцы не представили доказательств. Песков заявил, что Путин дал Мэй доходчивые пояснения по «делу Скрипаля».

Евросоюз лишь заполняет полки магазинов на Украине некачественными товарами. В Раде назвали последствия ассоциации с ЕС для Украины.