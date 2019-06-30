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Онищенко отреагировал на исследование о «предсмертных переживаниях» человека

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Онищенко отреагировал на исследование о «предсмертных переживаниях» человека

Москва, 30 июня. Ученые из Дании, Норвегии и Германии провели исследование и выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые «околосмертные переживания».

Согласно опубликованному на сайте MedicalXpress пресс-релизу, 87% участников исследования сообщили, что страдали искаженным восприятием времени, 65% чувствовали, что у них увеличивается скорость мышления, 63% рассказали о сильном обострении чувств, а 53% испытывали иллюзию выхода из собственного тела.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал исследование ученых, отметив, что важно уточнить его методологию. Он рассказал, что и сам испытывал «околосмертный опыт».

«Когда в 1995 году боевики [на подъезде к Грозному] меня брали в плен, то передо мной прошла вся жизнь», — поделился Онищенко в комментарии «Ura.ru», подчеркнув, что важно четко разделять обстоятельства и ощущения.

Депутат Госдумы отметил, что ситуации бывают разные и воспринимаются человеком по-разному. К примеру, во время утопления человек испытывает кислородное голодание мозга — это одно обстоятельство, а другое — когда его ведут на расстрел или когда происходит ДТП. По словам Онищенко, ощущения человека зависят от его психотипа и состояния нервной системы.

«Для исследования нужны более стандартизованные критерии», — резюмировал он.

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Автор: Ксения Пудовкина
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