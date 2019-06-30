Сирия, 30 июня. Еще один американский военный конвой прибыл в Хасаку. Террористы ИГ1 организовали вылазку в иракской провинции Дияла. Джихадисты вновь обстреляли мирные города на севере провинции Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают атаковать исламистов на юге провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: обвиняется в нападении на КПП иракской армии в провинции Дияла в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла населенные пункты Мхарде и Азизия в северной части Хамы.

«Джебхат Аш-Шамия»: проводит аресты лиц курдской национальности в районе Мобата в Африне.

Соединенные Штаты: направили очередной военный конвой в Хасаку.

Провинция Алеппо

Стало известно о том, что большинство мирных жителей, задержанных боевиками вооруженной оппозиции несколько часов назад на северо-западе Алеппо, являются лицами курдской национальности. Как утверждает на своей странице в сети Twitter военный источник (afrinactivists), аресты в районе Мобата в Африне прошли по приказу Турции. В задержании курдов принимали участие джихадисты антиправительственного формирования «Джебхат Аш-Шамия». Напомним, курдское агентство новостей Hawar News заявляло о заключении под стражу порядка 300 человек, тогда как Twitter-канал (RE_N_AS) сообщает об аресте около 60 жителей. Предполагается, что подобные меры призваны оказать давление на курдское население и вынудить их покинуть родные места. Напомним, несколько дней назад также поступали сведения о том, что курдов заставляют покидать свои дома, дабы заселить туда радикалов, бежавших из Идлиба. Тем, кто отказывался выселяться, предлагалось заплатить выкуп в размере трех тысяч долларов.

Провинция Идлиб

Сирийская авиация продолжает работу в южных районах провинции. По информации военного источника в сети Telegram (dorarsite), ВВС Сирии атаковали оборонительные сооружения исламистов в районе деревни Аль-Амария. Кроме того, Twitter-канал (SyriawatanNews) сообщает о боевых вылетах авиации САР в районе населенных пунктов Сарджа и Кафр Саджна. Напомним, исламисты, дислоцирующиеся у линии соприкосновения сил сторон, не перестают обстреливать подконтрольные правительственным войскам территории, что вынуждает силы САР прибегать к ответным боевым действиям. Напомним, атаки джихадистов нередко приводят к ранениям или гибели гражданских лиц.

Провинция Хама

Боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, не перестают провоцировать столкновения в прифронтовой зоне на севере Хамы. Согласно информации новостного агентства SANA News, исламисты в очередной раз провели обстрел населенных пунктов Мхарде и Азизия. В результате атаки были частично разрушены несколько домов, а также нанесен материальный ущерб имуществу местных граждан. В качестве ответных действий артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ударили по военным объектам джихадистов недалеко от города Ат-Тамания, в результате чего были уничтожены несколько радикалов. Кроме того, пострадали штаб-квартиры боевиков вблизи населенного пункта Тель Малах.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) сообщает о том, что новый американский конвой, состоящий из десятков грузовиков с военной техникой и материально-техническим оборудованием, пересек сирийско-иракскую границу в районе контрольно-пропускного пункта «Семалка» на северо-востоке Хасаки. Напомним, многие военные эксперты полагают, что таким образом Соединенные Штаты наращивают боевую мощь в Сирийской Арабской Республике (САР). Так, накануне поступали сведения о начале строительства новой военной базы Вашингтона на юго-востоке соседнего Дейр-эз-Зора, что противоречит прошлым заявлениям президента США Дональда Трампа о готовности вывести войска из страны.

Ирак

Информационный портал Iraqi News сообщает о том, что террористы «Исламского государства» вновь активизировали вылазки в провинции Дияла. Группа боевиков организовала вооруженное нападение на контрольно-пропускной пункт правительственных подразделений вблизи деревни Хуссейн Аль-Хамади в восточной части региона, что привело к убийству одного из иракских солдат. Несмотря на то, что официально личность налетчиков установлена не была, в атаке обвиняются радикалы террористической группировки. Военнослужащие вооруженных сил страны уже приступил к поиску нападавших. Напомним, бывший премьер-министр Хайдер Аль-Абади объявил о полном освобождении страны от ИГИЛ1 в конце 2017 года, тем не менее так называемые спящие ячейки ИГ все еще препятствуют стабилизации обстановки в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)