Клинцевич предсказал дальнейшие визиты военных кораблей США в Черное море

Москва, 30 июня. Вашингтон не собирается отменять регулярные «визиты» военных кораблей в Черное море. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Клинцевич с сожалением отметил, что «американская политическая система буквально заточена на русофобию». Изменить ее будет очень непросто, считает член комитета Совфеда.

«Перефразируя известное изречение — война войной, а обед — по расписанию, — можно сказать, что президент США Дональд Трамп вправе сколько угодно восторгаться встречей с президентом России Владимиром Путиным, называя ее отличной, но регулярные «визиты» военных кораблей в Черное море никто отменять не собирается», — подчеркнул Клинцевич.

Напомним, 30 июня американский эсминец «Карни» вошел в воды Черного моря. Корабль будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze 2019, сообщается на сайте Шестого флота Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что за американским военным судном следит сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый». Также ведется наблюдение за эсминцем «Карни» с помощью электронных устройств.

Учения Sea Breeze 2019 стартуют 1 июля. В них примут участие 19 стран, в том числе США и Украина. В учениях будут задействованы 32 корабля и 24 самолета.

Отметим, что «Карни» стал пятым военным кораблем США, вошедшим в акваторию Черного моря с начала этого года. Последний подобный «визит» состоялся в апреле 2019 года, когда в регион прибыл американский эсминец «Росс» для участия в мероприятиях с военно-морскими силами Болгарии и Грузии.