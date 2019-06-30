В Совфеде считают, что Трамп намерен добиться прорыва на корейском направлении

Москва, 30 июня. Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чем Ына говорят о намерении первого добиться прорыва на корейском направлении. Так встречу глав двух стран оценил член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.

Ранее Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном. Президент США стал первым главой Белого дома, который пересек военно-демаркационную линию между КНДР и Республикой Кореей. Встреча прошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. По словам Трампа, на переговорах обсуждалось создание специальных переговорных групп.

По мнению Морозова, эта встреча является серьезным событием, свидетельствующем о намерении Трампа добиться сдвига в вопросе по денуклеаризации Корейского полуострова.

«Трамп, несмотря ни на что, намерен добиться прорыва на корейском направлении», — сказал Морозов в комментарии РИА Новости.

Однако на этом пути, отметил сенатор, стороны встретят немало трудностей.

«Впереди много сложностей. Пока позитивнее выглядят ритуалы, чем сами шаги к денуклеаризации», — сказал Олег Морозов.

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились уже в третий раз. По итогам переговоров в Сингапуре президент США сообщил, что добился серьезного продвижения по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Однако на втором саммите во Вьетнаме положительных результатов достигнуто не было: Пхеньян не согласился на условия Вашингтона.

Как сообщали СМИ, Ким Чен Ын на третьей встрече с Трампом подчеркнул, что переход президента США на территорию КНДР символизирует стремление к лучшему будущему.