Путин поздравил Минск с успешной организацией II Европейских игр

Минск,30 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия успешно справилась с организацией II Европейских игр.

На встрече с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, которая прошла в воскресенье в Минске, глава российского государства сказал, что можно поздравить «Белоруссию с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне».

«Для всех любителей спорта ваш приезд в Белоруссию — также большое событие», — подчеркнул Путин, заметив, что «это еще больше повышает ценность медалей, которые здесь завоевываются».

Бах, в свою очередь, поздравил лидера России с успешным выступлением спортсменов из РФ, которые, отметим, завоевали уже около ста медалей. Президент МОК напомнил, что соревнования в Минске являются квалификационными перед Играми (Олимпиадой) в Токио (2020)».

«Я разделяю ваше мнение, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией Европейских игр. Атмосфера на стадионах очень хорошая», — сказал Бах.

Лидер России пожелал Международному олимпийскому комитету успехов в организации предстоящих Олимпийских игр, которые пройдут в Токио. По словам Баха, во время выступления на саммите «Большой двадцатки» в Осаке «надо было попросить мировых лидеров, чтобы они поддержали Олимпийские игры, которые объединяют народы».