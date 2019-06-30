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Спорт

На ушедшего из «Локомотива» Тарасова претендуют три клуба

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На ушедшего из «Локомотива» Тарасова претендуют три клуба

Москва, 30 июня. У полузащитника Дмитрия Тарасова, покинувшего «Локомотив» по окончании контракта, есть три варианта продолжения карьеры. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, на футболиста претендуют три клуба.

По словам собеседника ФАН, у игрока есть предложение от «Ростова», который давно им интересовался. На футболиста также претендуют «Крылья Советов» — главным тренером клуба является Миодраг Божович, ранее работавший с Тарасовым, — и ФК «Сочи». 

Напомним, Дмитрий Тарасов перешел в «Локомотив» в 2010 году из «Москвы». На счету футболиста в составе «железнодорожников»: 188 матчей, 12 голов и 10 голевых передач. Когда контракт Тарасова с «Локомотивом» истек, клуб объявил, что не станет продлевать соглашение. Сейчас Дмитрий Тарасов находится в статусе свободного агента.

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Автор: Сергей Петров
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