Звезда «Звездного пути» посетил фестиваль «Старкон» в Петербурге. ФАН-ТВ

В Петербурге состоялось открытие международного фестиваля фантастики, науки и самовыражения «Старкон», которому в этом году исполняется 20 лет. Юбилейную дату фестиваля открыли легендарный актер сериала «Звездный путь: Дискавери» Энтони Рэпп и самый настоящий космонавт Андрей Борисенко, который, к слову, провел в космосе в сумме около 337 суток.

«Моя карьера началась в 6 лет, когда в летнем лагере я играл в театре, а в 9 лет у меня появилась первая профессиональная роль. Участие в таких огромных проектах как «Стартрек» — это необычные ощущения, которые остаются надолго, и ты можешь через несколько лет увидеть, что происходило в прошлом», — поделился актер Энтони Рэпп.

Организаторы ожидают на мероприятие не меньше 20 000 гостей.

«Фестиваль посвящен, в первую очередь, людям, каждому человеку, который что-то творит, создает, использует различные формы самовыражения, в том числе костюмы, декорации», — рассказал Игорь Пылаев, генеральный продюсер фестиваля «Старкон».

На открытии собралось не менее 2 000 любителей косплея: «Звездные войны», «Стражи галактики», «Мстители», «Тор» — ребята своими руками смастерили костюмы фантастической вселенной. Отдельно для посетителей расположились различные вселенные, зоны видеоигр, мастер-классы по комиксам, а также яркое шоу с конкурсом на лучший косплей.