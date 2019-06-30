Кандидаты Навального заманивают избирателей на акцию «День подписи» для фальсификации

Москва, 30 июня. Согласованная с мэрией Москвы акция «День подписи», в ходе рвущиеся в Мосгордуму от так называемой оппозиции надеются получить необходимые голоса, проходит в эти минуты в центре столицы. Экспертное сообщество уверено, что затея оппозиционеров обречена на провал, а сам «День подписи» — это не что иное, как попытка либералов выпросить у москвичей голоса, ведь у большей части оппозиционных кандидатов избирательные кампании терпят провал из-за неумения работать с электоратом.

Заявителями акции стали выдвигающиеся на выборы муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, глава незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрий Гудков и глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Об участии на мероприятии также сообщили последователи скандально известного блогера Алексея Навального.

«Гулянка» для сбора подписей

Сама Галямина согласованную акцию называет «фестивалем», окружение Навального «День подписи» и вовсе именует «гулянкой».

Очевидно, что проходящее мероприятие для так называемых «независимых кандидатов» не станет ни «фестивалем», ни «праздником», напротив, это попытка собрать нужное количество подписей.

Отметим, что многие из числа оппозиционеров стали фигурантами различных скандалов, связанных с подделкой подписей. Если же говорить о полученных подписях, то здесь ситуация у них катастрофичная. К примеру, Андрей Морев, кандидат от партии «Яблоко», жалуется, что ему не хватает 2,9 тысячи подписей. О недоборе также заявляют Галямина и Яшин.

Для имеющей огромные проблемы с избирательной кампанией оппозиции согласованная акция «День подписи» необходима лишь для того, чтобы заманить своих избирателей. Такое мнение в интервью изданию «ПолитЭксперт» выразил руководитель центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

«Несистемные оппозиционеры выдумывают различные поводы, в том числе и информационные, что якобы власть не дает им эти подписи собирать. Хотя я считаю это полным бредом. Власти никакого противодействия несистемной оппозиции не оказывают», — отметил эксперт.

Россияне не доверяют скандалистам и критикам

Специалист считает, что москвичи не особо следят за представителями «несистемной оппозиции» из-за того, что тем попросту нечего предложить избирателю. Единственное, что умеют «независимые кандидаты», так это критиковать власть.

«Люди не хотят ставить подписи за тех людей, которые выступают против России. За противников присоединения Крыма к РФ, за тех, кто занимает совершенно непонятную позицию по Донбассу и конфликту с Украиной. Люди не хотят поддерживать тех, кто не любит родину», — резюмировал Олег Иванов.

Ранее общественность призывала Алексея Навального снять с выборов его приспешницу и «юриста» так называемого «ФБК» Любовь Соболь. Соответствующая просьба также поступала и к самой скандальной кандидатке.

Напомним, что правоохранители обнаружили в одной из квартир Москвы штаб по подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Видеозапись с места «рисования» подписей была снята другом владельца жилплощади. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества по правам человека Екатерина Винокурова призвала полицию и Мосгоризбриком оперативно и со всей строгостью отреагировать на скандал с подделыванием подписей.