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Новости Сирии

Курды могут провести рейды против митингующих под видом борьбы с ИГ* на востоке Сирии

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Курды

Радикальное крыло Сирийских демократических сил (SDF) стягивает подкрепление к населенному пункту Аль-Бусейра в провинции Дейр-эз-Зор. Представители курдских формирований заявляют, что операция направлена на выявление участников «спящих ячеек» террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещено в РФ). Однако что может планироваться ими на самом деле? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Мирные жители опасаются, что станут жертвами произвола проамериканских боевиков. Они считают, что рейд в их деревне связан с недавними событиями, произошедшими после убийства ювелира и ограбления его магазина. Тогда люди вышли на улицы с требованием к отрядам SDF, которых подозревают в убийстве, покинуть город.

Обвинения совсем не беспочвенны. Расправе над ювелиром предшествовала зачистка города, во время которой у населения было похищено более 50 килограммов золота. Торговец отказался впустить в свою квартиру боевиков, за что, как предполагается, и был застрелен.

Аль-Бусейра — один из важнейших городов в сельской местности Дейр-эз-Зора, поскольку является важным экономическим и коммерческим центром. Большой оборот денежных масс привлекает лиц, наделенных властью, тем более что они держат в руках оружие.

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

На произвол оккупационной власти мирные жители могут отвечать только протестами. Проамериканское руководство попросту не реагирует на беспредел, происходящий на местах. Откровенный грабеж курдами простых сирийцев стал нормой на северо-востоке страны.

Зачистки населенных пунктов воспринимаются крайне негативно еще и из-за постоянного принудительного военного призыва в ряды «Демократических сил». По мнению незаконных властей, граждане, проживающие на восточном берегу Евфрата, обязаны пройти специальный курс подготовки для того, чтобы впоследствии заниматься патрулированием территории и охраной блокпостов SDF, на которые ежедневно нападают боевики ИГ1.

Соединенные Штаты, возглавляющие международную коалицию, не способны противостоять террористической угрозе, несмотря на громкие заявления. Помимо взрывов и убийств, пожаров на сельскохозяйственных полях, с северо-востока Сирии новостей почти не приходит.

Вашингтон не участвует в процессе восстановления мирной жизни. Большинство населенных пунктов разрушены после бомбардировок авиации США и их союзников, гуманитарная помощь не оказывается, медицинские учреждения не восстанавливаются.

Нефтяные поля Сирии

С уверенностью можно говорить, что на восточном берегу Евфрата работает исключительно нефтедобывающая промышленность, захваченная иностранными частными военными компаниями. До остального оккупантам нет никакого дела.

По мнению востоковеда и публициста Андрея Онтиков, которое он высказал в беседе с корреспондентом ФАН, местное население, безусловно, не доверяет интервентам и воспринимает американцев и бойцов SDF как новых захватчиков, пришедших на смену террористам.

«В этих районах, где проживают преимущественно арабы, жители относятся достаточно негативно к попыткам со стороны курдов навязать свое управление, свою незаконную администрацию. В связи с этим в Дейр-эз-Зоре и соседних провинциях постоянно происходят протестные демонстрации, которые начались с самого того момента, когда «Демократические силы» начали расширять свою зону контроля, и не утихают по сей день. Безусловно, это совсем не дает стабильности и без того израненным войной регионам», — подчеркнул наш собеседник.

Митинги против США и SDF

Он считает, что необходимо действовать в рамках политического урегулирования в соответствии с международно принятыми резолюциями ООН. Соответственно, данные территории, безусловно, должны наконец быть переданы в ведение официального Дамаска.

«Чтобы изменить ситуацию, надо развивать процесс урегулирования сирийского кризиса, а это возможно после возвращения всех суверенных земель под управление легитимного руководства республики. Впоследствии у власти в САР должен остаться не обязательно действующий президент Башар Асад, но тот, кого выберет большинство в ходе честных выборов. Та же резолюция Совбеза 2254 предписывает в рамках политического урегулирования в Сирии принятие новой конституции. Однако пока самоназванные лидеры за Евфратом и в ряде других районов страны будут продолжать насаждать собственные порядки, опираясь лишь на свои интересы, война не закончится, а мир не настанет», — резюмировал Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Федеральное агентство новостей (ФАН)
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Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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