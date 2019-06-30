Курды могут провести рейды против митингующих под видом борьбы с ИГ* на востоке Сирии

Радикальное крыло Сирийских демократических сил (SDF) стягивает подкрепление к населенному пункту Аль-Бусейра в провинции Дейр-эз-Зор. Представители курдских формирований заявляют, что операция направлена на выявление участников «спящих ячеек» террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещено в РФ). Однако что может планироваться ими на самом деле? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Мирные жители опасаются, что станут жертвами произвола проамериканских боевиков. Они считают, что рейд в их деревне связан с недавними событиями, произошедшими после убийства ювелира и ограбления его магазина. Тогда люди вышли на улицы с требованием к отрядам SDF, которых подозревают в убийстве, покинуть город.

Обвинения совсем не беспочвенны. Расправе над ювелиром предшествовала зачистка города, во время которой у населения было похищено более 50 килограммов золота. Торговец отказался впустить в свою квартиру боевиков, за что, как предполагается, и был застрелен.

Аль-Бусейра — один из важнейших городов в сельской местности Дейр-эз-Зора, поскольку является важным экономическим и коммерческим центром. Большой оборот денежных масс привлекает лиц, наделенных властью, тем более что они держат в руках оружие.

На произвол оккупационной власти мирные жители могут отвечать только протестами. Проамериканское руководство попросту не реагирует на беспредел, происходящий на местах. Откровенный грабеж курдами простых сирийцев стал нормой на северо-востоке страны.

Зачистки населенных пунктов воспринимаются крайне негативно еще и из-за постоянного принудительного военного призыва в ряды «Демократических сил». По мнению незаконных властей, граждане, проживающие на восточном берегу Евфрата, обязаны пройти специальный курс подготовки для того, чтобы впоследствии заниматься патрулированием территории и охраной блокпостов SDF, на которые ежедневно нападают боевики ИГ1.

Соединенные Штаты, возглавляющие международную коалицию, не способны противостоять террористической угрозе, несмотря на громкие заявления. Помимо взрывов и убийств, пожаров на сельскохозяйственных полях, с северо-востока Сирии новостей почти не приходит.

Вашингтон не участвует в процессе восстановления мирной жизни. Большинство населенных пунктов разрушены после бомбардировок авиации США и их союзников, гуманитарная помощь не оказывается, медицинские учреждения не восстанавливаются.

С уверенностью можно говорить, что на восточном берегу Евфрата работает исключительно нефтедобывающая промышленность, захваченная иностранными частными военными компаниями. До остального оккупантам нет никакого дела.

По мнению востоковеда и публициста Андрея Онтиков, которое он высказал в беседе с корреспондентом ФАН, местное население, безусловно, не доверяет интервентам и воспринимает американцев и бойцов SDF как новых захватчиков, пришедших на смену террористам.

«В этих районах, где проживают преимущественно арабы, жители относятся достаточно негативно к попыткам со стороны курдов навязать свое управление, свою незаконную администрацию. В связи с этим в Дейр-эз-Зоре и соседних провинциях постоянно происходят протестные демонстрации, которые начались с самого того момента, когда «Демократические силы» начали расширять свою зону контроля, и не утихают по сей день. Безусловно, это совсем не дает стабильности и без того израненным войной регионам», — подчеркнул наш собеседник.

Он считает, что необходимо действовать в рамках политического урегулирования в соответствии с международно принятыми резолюциями ООН. Соответственно, данные территории, безусловно, должны наконец быть переданы в ведение официального Дамаска.

«Чтобы изменить ситуацию, надо развивать процесс урегулирования сирийского кризиса, а это возможно после возвращения всех суверенных земель под управление легитимного руководства республики. Впоследствии у власти в САР должен остаться не обязательно действующий президент Башар Асад, но тот, кого выберет большинство в ходе честных выборов. Та же резолюция Совбеза 2254 предписывает в рамках политического урегулирования в Сирии принятие новой конституции. Однако пока самоназванные лидеры за Евфратом и в ряде других районов страны будут продолжать насаждать собственные порядки, опираясь лишь на свои интересы, война не закончится, а мир не настанет», — резюмировал Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.