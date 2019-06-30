Певица Анастасия Приходько баллотируется в Верховную Раду

Киев, 30 июня. Певица Анастасия Приходько примет участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Как сообщается на сайте украинского ЦИК, исполнительница баллотируется в мажоритарном округе в Виннице.

Анастасия Приходько получила известность после того, как одержала победу в проекте «Фабрика звезд» в 2007 году. Кроме того, она представляла Россию на конкурсе Евровидение с русско-украинской композицией «Мамо».

На сайте украинского Центризбиркома отмечается, что последние пять лет певица проживает на территории Украины. Также указано, что у Приходько есть высшее образование, сейчас она «временно не работает», является беспартийной и живет в селе Крюковщина.

«Судимость отсутствует, субъект выдвижения — политическая партия «Всеукраинское объединение «Батькивщина», — говорится на сайте ЦИК о кандидатах по 11-му винницкому округу.

В предвыборной программе Приходько обращает внимание на вопросы экономического роста в городах, выведение экономики из тени, а также говорит о «стимулировании экологического производства украинской сельхозпродукции».

Ранее Анастасия Приходько заявила, что выиграла у команды бывшего президента Украины Петра Порошенко иск на 260 тысяч гривен (9,8 тысячи долларов). В эту сумму суд оценил компенсацию за то, что штаб Порошенко обманным путем заставил ее сняться в предвыборном ролике.

Напомним, певица выступала в поддержку лидера украинской «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которая также баллотировалась на пост президента Украины в 2019 году, однако выбыла из избирательной гонки в первом туре. Анастасия Приходько также призналась, что бросила сцену ради политической карьеры.