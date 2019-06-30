Марафон «Белые ночи» собрал рекордное количество участников. ФАН-ТВ

На Дворцовой площади состоялся юбилейный 30-й Санкт-Петербургский международный марафон «Белые ночи». В этом году на старт в двух дистанциях 10 и 42 км вышли более 11 тысяч участков, установив новый рекорд.

Провести воскресный вечер с пользой для здоровья на главную площадь города приехали не только петербуржцы, но и спортсмены более чем из 60 стран мира. Самые многочисленные команды из Германии, Италии, Франции, Беларуси, Китая, стран Прибалтики.

Марафон имеет членство в AIMS и является крупнейшим беговым событием в Северо-Западном регионе России. Забег уже стал одним из символов Северной столицы. Маршрут проходит по историческому центру Санкт-Петербурга мимо памятников архитектуры и объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

«На сегодняшний момент зарегистрировано на дистанцию 42 км более 4 тысяч человек и где-то 7,5 зарегистрировано на дистанцию 10 км. Но если вы видели, есть участники, которые бегут без номеров, то есть мы предполагаем, что это еще тысячи две участников. Наверное, просто бегут рядом с теми, кто зарегистрировался, потому что регистраций не хватило, она уже достаточно давно закончилась», — рассказывает Юлия Тарасенко, президент федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга.

Участники 10-километрового забега стартовали в 8 утра, их маршрут пролегал вдоль Английской набережной через Благовещенский мост, с него спортсмены бежали на Биржевую площадь, чтобы пересечь Неву по Тучкову мосту до Троицкой площади, и финишировали на Дворцовой площади.

Семья Ершовых в марафоне принимала участие полным составом. Отец семейства Тимофей бежал вместе с коляской в руках, рядом — мама Елена. Оба увлекаются бегом уже давно. Коляску взяли с собой не простую, а беговую.

«Нам его не с кем оставить, поэтому сегодня мы бежали с коляской, ну совместили приятное с полезным. Бежали тихонечко с краю никому не мешали. Бежали, получали удовольствие, периодически останавливались, попить, поесть, немножко окрестности посмотреть», — говорит Тимофей Ершов, участник марафона «Белые ночи», г. Санкт-Петербург.

Призовой фонд традиционно составил 2 млн рублей, абсолютным победителям досталось по 300 тысяч рублей, серебряные призеры забрали по 150 тысяч, а бронзовый — 100 тысяч рублей. Мария Осокина бегом занимается седьмой год, на марафон приехала из Перми и сегодня, неожиданно для себя не просто стала абсолютным победителем среди женщин, но еще и побила рекорд марафона, преодолев трассу в 42 километра за 2 часа 34 минуты.

«Трасса хорошая, подъемчиков я особо не почувствовала. Рабочая, хорошая трасса, единственное, что ветер с 35-го по 40-й меня очень сильно подвел. Не выигрывала еще ни одного марафона, поэтому я прямо очень рада и рада еще по личному рекорду и по рекорду трассы, прямо я очень довольна», — делится впечатлениями Мария Осокина, участница марафона «Белые ночи», г. Пермь.

А вот рекорд среди мужчин сегодня побить не удалось. Он по-прежнему остается за Николаем Керимовым, в 2003 году он преодолел трассу в 42 км за 2 часа 11 минут.