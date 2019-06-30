Проамериканская оппозиция превратила «День подписи» в концерт-отчет перед западными спонсорами

Власти Москвы согласовали проведение «Дня подписи». Российский политолог Сергей Марков считает, что это мероприятие — попытка провалившихся навальнистов прикрыть свой провал перед западными спонсорами.

Речь идет об акции, в рамках которой жители столицы смогут предварительно подписаться за выдвижение представителей «либерального общества» (в частности, выходцев из несистемных оппозиционных кругов) кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Организаторами «Дня подписи» являются муниципальный депутат Тимирязевского района столицы Юлия Галямина, глава незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрий Гудков и глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин. При этом все трое также заявили о своем выдвижении на выборы в Мосгордуму.

Галямина заявляла, что приглашения для участия в московском мероприятии были высланы «независимым кандидатам». Это означает, что кроме представителей «Яблока» и так называемой команды Гудкова на акции появятся и члены «команды Навального»: они уже официально подтвердили эту информацию. Речь идет о Константине Янкаускасе, Владимире Милове и Александре Соловьеве.

Навальный и его западные «друзья»

Попытки некоторых личностей попасть в Мосгордуму при поддержке Навального уже давно перестали быть секретом. Видеоблогер активно сотрудничает с западным лобби и олигархами, которые при этом не заинтересованы в благополучии российских граждан. Куда больше западных «друзей» Навального волнуют собственные политические амбиции и дестабилизация в обществе.

Эксперты уже неоднократно объясняли, для чего Алексей Навальный на самом деле нужен олигархам. Показательным примером здесь являются связи видеооблогера с миллиардером Михаилом Фридманом. При этом сам Навальный отмывает финансы через «Альфа-банк».

Еще одним спонсором Навального выступает международный преступник Уильям Браудер. Сообщалось, что за выделенные средства он заказал блогеру «мочить» российские компании.

В этом же ряду «друзей» Алексея Навального — беглый миллиардер Михаил Ходорковский. Для него сотрудничество с видеооблогером — едва ли не единственный шанс продолжить деятельность своей организации «Открытая Россия», которая была признана нежелательной на территории РФ.

«День подписи» — попытка прикрыть катастрофу

Исходя из всего этого, отмечает New Infоrm, нельзя исключить тот вариант, при котором западные олигархи вложили огромные средства в Алексея Навального и его последователей, сделав ставку на проникновение во власть. Однако катастрофический провал навальнистов со сбором подписей не оставляет им никакой надежды на достижение этой цели, а все вложенные финансы, выходит, были потрачены впустую.

При этом в команде Навального осознают, что спонсоры могут потребовать отчет о проведенной работе и ее эффективности. И при таком развитии событий сторонникам блогера приходится действовать по старой схеме: устроить мероприятие, чтобы прикрыть провал.

Как отметил политолог Сергей Марков в беседе с изданием, акция в Москве — и попытка скрыть грандиозный провал, и, в то же время, — последний шанс собрать подписи.

«Это очередная и последняя попытка собрать хоть какие-то подписи. Как известно, этот процесс идет не очень успешно. Нужно понимать, что сбор подписей является частью избирательной кампании и формой агитации. Люди, которые поставили подпись за определенного кандидата, с большой вероятностью проголосуют именно за него», — отметил эксперт.

Марков считает, что представителей «команды Навального» нельзя называть независимыми кандидатами. По словам политолога, они являются кандидатами проамериканскими.

«И это еще довольно нейтрально сказано, так как в более жесткой форме я бы их назвал «прохунтовскими». Речь идет о политиках, которые поддерживают бандеровскую хунту, поддерживают чудовищную антидемократическую практику, поддерживают политику государственного террора, поддерживают русофобию. Поэтому их также можно назвать русофобскими, пробандеровскими, промайдановскими кандидатами, а также кандидатами «партии 90-ых». Слово «независимые» здесь совершенно не подходит», — считает Сергей Марков.

Он добавил, что акция в Москве также является своеобразной «формой отчетности» навальнистов о расходовании средств, выделенных западными спонсорами. При этом, подчеркнул эксперт, речь идет о людях, придерживающихся антироссийской идеи.

«Эти кандидаты в первую очередь являются идейными. Они искренне поддерживают бандеровскую хунту. Это идейная группу, ненавидящая Россию, любящая Бандеру и Власова», — отметил Марков.

Ранее правоохранители обнаружили целый «штаб» по подделке подписей в поддержку кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, которая известна как сторонница и протеже Алексея Навального. «Конвейер» был обнаружен в одной из квартир в Москве. Видеозаписью, на которой запечатлено происходящее, поделился в Сети друг владельца жилья.

Общественность призвала Любовь Соболь сняться с выборов. Обращения снять ее с избирательной гонки поступают и к Алексею Навальному.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова призвала полицию и Мосгоризбирком жестко отреагировать на инцидент и разобраться в произошедшем.