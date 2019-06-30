Какие законодательные изменения ждут россиян с 1 июля 2019 года

Москва, 30 июня. Сразу несколько законодательных изменений вступят в силу в России в июле 2019 года. Они коснутся пенсий, пособий, ипотеки и других сфер.

В июле увеличится размер ежемесячных выплат гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы. Пособие вырастет с 5,5 тысячи рублей до десяти тысяч. К этой сумме применяется повышающий коэффициент, установленный в регионе проживания. Выплата назначается трудоспособным родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами и в связи с этим не могут выйти на работу.

С 1 июля пенсии по старости будут назначаться с учетом поэтапного повышения пенсионного возраста. Выходить на пенсию начнут мужчины, которым в январе текущего года исполнилось 60 лет, и женщины, которым в январе 2019-го исполнилось 55 лет. Выплачивать пенсии начнут после того, как им фактически исполнится 60,5 и 55,5 лет, но подать заявление в Пенсионный фонд России граждане могут заранее.

Законодательные изменения, которые вступят в силу в июле, коснутся и кредитной сферы. Например, с 1 июля 2019 года устанавливается максимальный размер процентной ставки по потребительским кредитам. Согласно новому закону, она не должна превышать одного процента в день. При этом сумма платежей по кредиту, оформленному с 1 июля и до конца 2019 года, должна быть меньше двукратного размера кредита. А с 1 января 2020 года максимальная сумма платежей по кредиту не должна превышать полуторного размера займа. Отметим, что нововведения не касаются «быстрых» займов на сумму менее 10 тысяч рублей, выдаваемых на 15 дней без обеспечения.

С 1 июля вступает в силу новый механизм защиты дольщиков. Согласно новому закону, застройщики не смогут напрямую привлекать финансовые средства дольщиков. С июля деньги участников долевого строительства должны храниться на застрахованных эскроу-счетах. Застройщик сможет воспользоваться средствами только после выдачи ключей.

Некоторые изменения законодательства коснутся предпринимателей. С 1 июля большая часть организаций должна перейти на онлайн-кассы, поскольку в этот день заканчивается отсрочка для налогоплательщиков, оказывающих услуги населению для личных и бытовых нужд. Предпринимателям, проигнорировавшим изменения законодательства, грозит штраф в размере не менее 10 тысяч рублей для должностных лиц и не менее 30 тысяч рублей для юридических.

Также 8 июля начнет действовать указ президента РФ Владимира Путина о приостановке прямого авиасообщения с Грузией. Ограничения будут действовать до тех пор, пока в Грузии не нормализуется ситуация и не исчезнут любые угрозы безопасности для граждан РФ.

В конце июля вступит в силу закон об ипотечных каникулах. Граждане, имеющие жилищный кредит и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получат возможность временно не вносить платежи по ипотеке или сократить их размер. Максимальный срок таких каникул составит шесть месяцев.