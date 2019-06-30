Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Песков рассказал о договоренностях по Украине на саммите G20

506
0 Оставить комментарий

Песков рассказал о договоренностях по Украине на саммите G20

Москва, 30 июня. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что тема Украины на саммите G20 в японской Осаке обсуждалась в конструктивном ключе.

На программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» Песков подчеркнул, что участники саммита заявили о необходимости возобновлять диалог по вопросам Украины на высшем уровне по линии «нормандской четверки».

«Но одновременно все понимают, и особенно это было констатировано со стороны канцлера Меркель, что встречаться просто ради встреч нет никакого смысла. Сначала нужно подготовиться», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что в течение июля будет организована встреча помощников президентов, на которой будет более детальное обсуждение перспективы проведения саммита. По словам Пескова, многие мировые лидеры согласились с позицией российского президента по украинской повестке.

«Говорили, что определенным тормозящим фактором может быть очередной электоральный процесс — в смысле, приближающиеся выборы в Раду. Это может тормозить формулирование четкой позиции президентом Украины по Донбассу. Об Украине говорят, но говорят конструктивно и говорят по-деловому», — резюмировал Песков.

Гражданская война на Украине началась пять лет назад — в 2014 году. После государственного переворота Донецкая и Луганская области отказались признавать власть в Киеве и объявили о своей независимости. После этого Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР свои войска, ополченцам удалось оттеснить украинских силовиков. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, но киевская власть регулярно их нарушает.

infox - new
Автор: Ксения Пудовкина
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров