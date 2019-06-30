Песков рассказал о договоренностях по Украине на саммите G20

Москва, 30 июня. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что тема Украины на саммите G20 в японской Осаке обсуждалась в конструктивном ключе.

На программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» Песков подчеркнул, что участники саммита заявили о необходимости возобновлять диалог по вопросам Украины на высшем уровне по линии «нормандской четверки».

«Но одновременно все понимают, и особенно это было констатировано со стороны канцлера Меркель, что встречаться просто ради встреч нет никакого смысла. Сначала нужно подготовиться», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что в течение июля будет организована встреча помощников президентов, на которой будет более детальное обсуждение перспективы проведения саммита. По словам Пескова, многие мировые лидеры согласились с позицией российского президента по украинской повестке.

«Говорили, что определенным тормозящим фактором может быть очередной электоральный процесс — в смысле, приближающиеся выборы в Раду. Это может тормозить формулирование четкой позиции президентом Украины по Донбассу. Об Украине говорят, но говорят конструктивно и говорят по-деловому», — резюмировал Песков.

Гражданская война на Украине началась пять лет назад — в 2014 году. После государственного переворота Донецкая и Луганская области отказались признавать власть в Киеве и объявили о своей независимости. После этого Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР свои войска, ополченцам удалось оттеснить украинских силовиков. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, но киевская власть регулярно их нарушает.