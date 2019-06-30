Производство комплексов С-500 начинается в России

Москва, 30 июня. Производство зенитных ракетных комплексов С-500 начинается в России. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, ЗРК поступят на вооружение в ближайшее время.

«И если вот, допустим, С-400 мы сегодня уже имеем возможность продать, то у нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500», — сказал Сергей Чемезов в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1».

С-500 — более современный комплекс по сравнению с его предшественником, отметил Чемезов. Он добавил, что пока не хотел бы более подробно рассказывать о разработке. По словам главы «Ростеха», новый ЗРК поступит на вооружение, когда пройдет испытания.

Он также добавил, что дальность С-500 будет выше, чем у С-400.

Ранее сообщалось, что Минобороны России приняло решение о принятии на вооружение зенитно-ракетного комплекса «Сосна». Напомним, ЗРК «Стрела-10МЛ» ближнего радиуса действия впервые был представлен на форуме «Армия-2018». После этого комплекс проходил испытания.

Напомним, на выставке «Армия-2019» концерн «Калашников» впервые продемонстрировал высокоточный ударный беспилотный комплекс «Ланцет». В концерне считают, что «Ланцет» не только способен заметно повысить возможности Вооруженных Сил РФ, но и обладает высоким экспортным потенциалом.