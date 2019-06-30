Президентство Зеленского — первые итоги. Колонка Николая Старикова

Писатель, общественный деятель Николай Стариков, эксперт Федерального агентства новостей анализирует первые плоды президентства на Украине Владимира Зеленского.

По неизвестно откуда взявшейся традиции первые итоги президентского срока подводят тогда, когда число дней нахождения политика у власти подойдет к сотне. Может быть, этот «обычай» появился в связи со знаменитыми «ста днями» Наполеона, может быть, просто круглая цифра.

Поскольку война в Донбассе, кровь, смерть и разрушения не могут оставлять русских людей всех национальностей равнодушными, мы не будем ждать 100 дней президента Зеленского. Оценивать начнем прямо сейчас — благо прошло уже более месяца со дня его инаугурации.

Начнем с главного. С вранья. Будучи кандидатом на пост президента, Зеленский обещал остановить войну. Став президентом, он неоднократно говорил то же самое. К примеру, 13 июня, встречаясь с действующим председателем ОБСЕ, Зеленский сказал следующее:

«Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь…»

Так вот за месяц, который именно пан Зеленский держит в руках гетманскую булаву, мир в Донбассе не только не наступил, но наоборот, ситуация обострилась.

Статистика — вещь упрямая. Цифры убитых и раненых сочатся кровью.

Мы взяли и подсчитали, чего стоил в человеческих жизнях и ранениях этот первый месяц после инаугурации Зеленского. Использовали данные Народной милиции ДНР, а также данные военного командования Украины (так называемого ООС).

И вот что получилось:

По данным Донецкой народной республики, за период с 20.05.2019 по 25.06.2019 было убито 5 человек на стороне ДНР и 17 военнослужащих Украины. То есть 22 человека по обе стороны созданных искусственно киевскими политиками баррикад. По данным украинской стороны, за тот же период погибло 28 человек на стороне ДНР и 12 в рядах ООС. То есть 40 человек.

Разнится и число раненых: по данным ДНР, оно составляет 24 человека в ДНР и 78 в рядах ООС, (всего 102 человека). По данным Украины, число раненых составляет 48 в ДНР и 73 в ООС. Итого: 121 человек.

С 20 мая 2019 года Зеленский является главнокомандующим украинскими вооруженными силами. А значит – все эти жизни и увечья на его совести.

При этом мы анализировали только данные ДНР, данных ЛНР по потерям и разрушениям мы не брали. Но и без того картина устрашающая.

«Мы все украинцы, большинство, меньшинство, правильные, неправильные — от Чернигова до Симферополя, во Львове, Харькове, Днепре, Одессе — мы все украинцы. И мы должны быть едины, потому что только тогда мы сильны», — говорил на своей инаугурации Владимир Зеленский.

Это не более чем красивые слова. Ведь каждый выстрел, каждая смерть, каждый разрушенный дом углубляет пропасть между Украиной и Донбассом.

А пока он говорит, ежедневно в Донбассе убивают человека и примерно четырех ранят. И среди этих жертв со стороны Донбасса есть мирные жители и даже дети. За месяц президентства Зеленского от обстрелов в ДНР было ранено 16 мирных жителей, из них четыре ребенка. Только чудом никто из них не погиб!

Что сделал Зеленский, чтобы остановить войну? Приехал на линию фронта, посмотрел на линию «вражеских» окопов, в которых сидят, по его же словам, все те же украинцы, побегал через фонтан в Мариуполе. В принципе, все. А в Донбассе стреляют и убивают ЕЖЕДНЕВНО! (Мы просто пропустим дни, когда не было разрушений, но были убитые и раненые).

Сухие строки ежедневных и, конечно, неполных сводок выглядят так:

20.05.2019 (инаугурация Зе) — Обстрел территории Водонапорной станции, 1 убитый.

23.05.2019 — Обстрел территории водонапорной станции, 1 убитый на украинской стороне.

25.05.2019 — Обстреляны линии электропередач в н.п. Сосновское и н.п. Набережное. Жилые дома: ул. Сосновская, 14 (остекление окон), ул. Сосновская, 22 (попадание снаряда в подвал).

27.05.2019 (в этот день Зеленский приехал на передовую в Луганской области — Станицу Луганскую и Счастье). А вот что было в этот день в ДНР: обстреляно Зайцево: многоэтажный дом пр. Школьный, 11 (попадание в кровлю); ул. Рыбалко, 192 (попадание в кровлю). Докучаевск: жилой дом, ул. Ленина, 102 (повреждение остекления). Горловка: ул. Покидько, 13, 15, 18 (повреждение остекления). Ранен 1 мирный житель, 1 ребенок и 1 солдат.

28.05.2019 — Под огнём ВСУ территория водонапорной станции, н.п. Александровка: ул. Шевченко, 1 (фасад дома); ул. Шевченко, 3 (фасад дома); ул. Шевченко, 32 (прямое попадание в дом); ул. Шевченко, 4 (повреждены кровля и остекление); ул. Шевченко, 5 (повреждены кровля и остекление); ул. Шевченко, 8 (повреждены кровля и остекление); ул. Шевченко, 29 (повреждены кровля и остекление); ул. Ленина, 17 (остекление); ул. Ленина, 24 (остекление и входная дверь); ул. Горького, 25 (остекление и кровля); ул. Горького, 41 (остекление и кровля); ул. Школьная, 12 (остекление), ул. Челюскинцев, 1 (остекление). Поселок шахты «Трудовская»: ул. Лутугина, 20; ул. Раборовского, 10 (повреждения кровли и остекления). Один человек убит, ранена женщина и ребенок.

29.05.2019 — В результате обстрела ВСУ повреждены очистные сооружения водоканала в Гольмовский, один раненый.

30.05.2019 — н.п. Веселое, попадание боеприпаса в крышу жилого дома по адресу: переулок Вольный, 49. Прямое попадание снаряда во двор жилого дома: ул. Краснопартизанская, 56. г. Донецк, Киевский район, ул. Орбиты, 44 (повреждение кровли и остекления), н.п. Докучаевск, ул. Грибная, 3 (повреждение кровли). Ранен один военнослужащий ДНР и двое мирных жителей, один из которых ребенок.

31.05.2019 — Гольмовской: ул. Больничная, 27, кв. 32, 49 (остекление). Убит 1 украинский солдат.

01.06.2019 — Ленинское: ул. Гагарина, 43. Коминтерново: ул. Ахматова, 45. Докучаевск: ул. Полевая, 5, 9. Убиты два солдата ДНР, ранено три мирных жителя.

03.06.2019 — ВСУ обстреляли из ПТУР автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, затем открыли огонь по ВНС, открыли огонь из СПГ по району проведения ремонтно-восстановительных работ в поселке Спартак. Ясиноватая: повреждение получило одно домостроение по адресу ул. Днепропетровская, 29.

04.06.2019 — Украинские силовики обстреляли мечеть Ахать-Джами, которая находится в Куйбышевском районе Донецка (ул. Маршала Жукова, 1а). И это целенаправленно. В большой мусульманский праздник Ураза-байрам! В мечети, несмотря на ранний час, было полно народу. Именно в это время начался обстрел. Четыре снаряда попали в купол мечети н.п. Пески. Убит 1 солдат ДНР и два военнослужащих Украины. Ранен 1 мирный житель.

05.06.2019 — Горловка: ул. Ясная, 5, обстрел. Убит 1 солдат ДНР и 1 солдат Украины, ранен 1 мирный житель.

06.06.2019 - Ясиноватая: ул. Маяковского 8, 19 (повреждение кровли и остекления дома, автомобиль); ул. Маяковского 10, 12 (повреждение кровли, остекления дома); ул. Маяковского, 14 (возгорание); ул. Ахматовой 21, 27. Убит один военнослужащий ДНР и два военных Украины, ранен 1 мирный житель.

07.06.2019 — Зайцево: ул. Брусилова, 14, 18, 20 (повреждение хозпостройки). Убито 2 украинских военных, ранено 4 мирных жителя.

08.06.2019 — Горловка: улица Переяславская, 2. н.п. Михайловка ул. Майская, 3, 5 (остекление). Убито 2 военных Украины, ранено 2 мирных жителя.

09.06.2019 — н.п. Зайцево: ул. Центральная, 20, 22; ул. Брусилова, 17, 22, 23, 19. (прямые попадания в дома). Ранен 1 мирный житель.

10.06.2019 — Докучаевск: ул. Валова, 9 (повреждение остекления). Михайловка, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Новая Марьевка, ранено 2 украинских военных.

11.06.2019 — Зайцево: ул. Обручева, 6; ул. Рыбалко, 124.

12.06.2019 — Докучаевск: ул. Грибная, 3 (остекление и гараж); ул. Ахматовой, 49 (сгорел дом).

13.06.2019 — Докучаевск: н.п. Ленинское (повреждения домов), ранено 2 военных ДНР и 2 украинских военнослужащих.

14.06.2019 — Александровка: поврежден дом по адресу ул. Горького, 10. Ранено 2 мирных жителя.

15.06.2019 — В этот день Зеленский бегает в фонтане в Мариуполе и славит карателей из «Азова». А в ДНР тем временем: Александровка, прямое попадание в жилой дом по ул. Горького, 10, ул. Гаврилюка, 30 (повреждены кровля, забор и остекление); ул. Ананченко, 7 (повреждено остекление); ул. Ананченко, 9 (повреждено остекление).

16.06.2019 — Донецк: ул. Ватутина, 4б (повреждена входная дверь); ул. Ватутина, 6а (повреждены кровля и остекление). Ранен 1 украинский военный.

17.06.2019 — Донецк: повреждения забора и остекления получил дом в Куйбышевском районе по ул. Грекова, 111. Повреждена кровля жилого дома по адресу: ул. Набережная, 13 в н.п. Веселое.

18.06.2019 — Донецк: ул. Черняховского, 2 (повреждена хозпостройка); ул. Ватутина, 17 (повреждено остекление дома); ул. Ахматовой, 15 (повреждена кровля). Ранено 2 военных ДНР.

19.06.2019 — Донецк: повреждение кровли и остекления получил жилой дом по адресу ул. Пархоменко, 16, ул. Победы, 32 (возгорание стройматериалов); ул. Победы, 22 (сгорел гараж); ул. Козлова, 20 (поврежден газопровод, ворота, пять газовых опор, кровля дома, 3 оконных блока, забор); ул. Козлова, 21 (повреждена газовая труба на вводе в дом, 3 оконных блока, металлические ворота, забор, посечены стены, уничтожена хозпостройка); ул. Козлова, 21а (повреждено транспортное средство, 2 оконных блока, забор, перебита ЛЭП); ул. Козлова, 18 (повреждено остекление 2 окон, кровля); ул. Козлова, 15 (повреждено остекление 2 окон); ул. Козлова, 16 (повреждено остекление); ул. Козлова, 12 (повреждена стойка газопровода); ул. Козлова, 23 (повреждено остекление, ограждение); пл. Петровского, 13, кв. 49 (повреждено остекление); пл. Петровского, 13, кв. 56 (повреждено остекление). Плавательный бассейн «Петровский» по ул. Архитекторов, 2в (поврежден фасад). Детская городская клиническая больница №4 по ул. Карамзина, 8 (поврежден фасад здания, остекление прачечной). Кроме того, повреждено медицинское оборудование стоимостью более 1 млн. рублей. За день убито по одному военнослужащему ДНР и Украины, ранено 2 солдата ДНР.

21.06.2019 — Коминтерново: в результате обстрела со стороны ВФУ сгорел жилой дом по ул. Кирова, 8. Ранен один военнослужащий ДНР и один мирный житель.

22.06.2019 — В этот день нацисты напали на СССР. Поэтому именно 22 июня силовики Украины, которые «не нацисты», стреляли очень много.

Коминтерново: возгорание жилых домов по адресам: ул. Кирова, 13, ул. Кирова, 15, ул. Кирова, 17. Ленинское: Возгорание домостроений по адресам: ул. Сергеевка, 7/1, ул. Сергеевка, 7/2, ул. Сергеевка, 9/1, ул. Сергеевка, 9/2, ул. Южная, 4 (летняя кухня), ул. Южная, 5, ул. Южная, 6 (сарай). Повреждения получили жилые дома по адресам: ул. Саранская, 10 (повреждение кровли, остекления, хозпостроек); ул. Саранская, 8 (повреждения хозпостроек). Убит один украинский силовик, ранено 2 мирных жителя.

23.06.2019 — Как начали стрелять «не нацисты» 22 июня, так им не остановиться и 23-го! Донецк: повреждения получили жилые дома по адресам: ул. Саранская, 10 (повреждение кровли, остекления, хозпостроек); ул. Саранская, 8 (повреждения хозпостроек). Горловка: повреждения жилого дома по адресу ул. Ожешко, 34 (остекление, кровля, хозпостройка); повреждение остекления получил жилой дом по адресу ул. Шашурина, 5 кв. 25. Повреждение двух жилых домов по адресам: Донецк: ул. Мамина-Сибиряка, 21 (осколками побит шифер дома); ул. Лукьяненко, 3 (повреждена кровля и хозпостройка). Коминтерново, повреждения жилых домов по адресам: ул. Ахматовой, 26 (кровля); ул. Ахматовой, 34 (повреждена балка перекрытия); ул. Ахматовой, 35 (остекление); ул. Ахматовой, 41 (остекление, хозпостройки); ул. Ахматовой, 43 (фасад, кровля, остекление).

24.06.2019 — ул. Ахматовой, 64 (ограждение, остекление).

25.06.2019 — В пос. ш-ты им. Гагарина н.п. Горловка: ул. Шашурина, 5, кв. 25 (остекление); ул. Ярошенко, 1/1 (повреждено окно); ул. Гречка, 18/1 (повреждено остекление, мебель, бытовая техника). В пос. ш-ты «Трудовская» на западе Донецка: ул. Лукьяненко, 18 (разрушена хозпостройка); ул. Мамина-Сибиряка, 21 (осколками побит шифер дома); ул. Лукьяненко, 3 (повреждена кровля и хозпостройка); ул. Соколовского, 2 (один гараж сгорел полностью, второй получил повреждения кровли и перекрытия), повреждения функционирующей общеобразовательной школы № 103 по адресу: ул. Дунаевского, 1.

В н.п. Александровка: ул. Ленина, 18 (кровля, остекление); ул. Ленина, 24 (остекление, двери, несущая стена). Коминтерново: ул. Ахматовой, 44 (поврежден забор); ул. Ахматовой, 50 (повреждена кровля); ул. Кирова, 3 (сгорел полностью); ул. Кирова, 7б (сгорел полностью); ул. Кирова, 8 (сгорел полностью). Убито 2 военных ДНР, ранено 2 мирных жителя и два военных.

И все эти ужасы, напомню, не учитывают информацию из ЛНР… Вот и спросите себя: это мир? Когда он наступит? Как называется тот, кто обещает мир, а сам бегает через фонтаны? И последнее — вам весело?