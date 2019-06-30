Конфуз Трюдо на саммите G20 попал на видео

Осака, 30 июня. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации во время саммита G20 в Осаке. Видео с небольшим инцидентом было опубликовано в Twitter.

На выложенных в соцсети кадрах видно, что Трюдо сидит за столом между президентом Бразилии Жаиром Болсонору и председателем КНР Си Цзиньпином. Премьер-министр Канады протянул руку бразильскому лидеру, чтобы поздороваться, однако Болсонору неожиданно отвернулся и пожал руку своему соседу, сидевшему с другой стороны. Судя по выражению лица представителя Канады, Трюдо оказался в некотором замешательстве и недоумении. Канадский премьер продолжил сидеть вполоборота, глядя в спину президенту Бразилии.

Напомним, саммит G20 проходил в японской Осаке с 28 по 29 июня. Помимо членов «Большой двадцатки», мероприятие посетили представители Испании, Сингапура, Таиланда, Египта, Сенегала, Чили, Вьетнама и Нидерландов.

Ранее сообщалось, что на саммите G20 небольшой конфуз случился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Меркель сверила часы с российским лидером, а затем пошла не в ту сторону. Оказалось, что канцлер Германии «потеряла» свое место на встрече. Путин выручив Меркель подсказкой, пригласив ее сесть с другой стороны стола.