Гаспарян предрек громкий провал оппозиции на согласованном властями «Дне подписи»

Москва, 30 июня. Московская оппозиция решила устроить для горожан так называемый «День подписи», чтобы заручиться поддержкой избирателей. Однако эксперты уверены, что эта идея обречена на громкий провал, так как реальных шансов собрать необходимое количество подписей у сторонников скандального блогера Алексея Навального нет.

Власти города согласовали проведение акции оппозиции «Московский день подписи». При этом со стороны так называемой оппозиции регулярно звучат претензии, что ей якобы намеренно мешают собирать подписи. Но тот факт согласования мэрией проведения мероприятия говорит о том, что либералы могли заручиться поддержкой избирателей, не устраивая незаконные акции и не подвергая своих сторонников риску получить административное наказание.

Организаторы «Дня подписи» в соцсети Facebook называют себя «независимыми кандидатами», которым якобы мешают собирать подписи.

«Приезжайте в воскресенье гулять на Цветной бульвар во второй половине дня. А заодно вы сможете поставить подпись, пообщаться с самими кандидатами, услышать выступления известных людей и послушать музыку. Приходите!» — призывают организаторы.

В акции принимают участие сторонники основателя так называемого ФБК Навального Константин Янкаускас, Владимир Милов и Александр Соловьев, соратники лидера «Партии перемен» Гудкова Дмитрий Клочков, Павел Ярилин, Егор Жуков и Денис Шендерович. Также собирать подписи на «агитационном концерте» решили кандидаты от партии «Яблоко» Кирилл Гончаров, Андрей Морев и Сергей Цукасов. Интересно, что жителям округов Москвы, от которых выдвигаются оппозиционные политики, их фамилии не знакомы. Именно поэтому либералы и решили задобрить москвичей, устроив праздник в центре города.

Политолог и публицист Армен Гаспарян в комментарии Nation News подчеркивает, что подобные методы предвыборной агитации использовались в 90-х годах.

«Кто этим только не пользовался! Но прошли годы, изменилась медиасфера. Изменилось сознание очень многих людей, которые начали понимать, что они делают. Позиция, которая постоянно говорит о том, что в 90-х годах было замечательное, прекрасное и волшебное время, продолжает жить теми же технологиями. Этот сбор подписей ничего не даст», — считает Гаспарян.

По его словам, самое интересное заключается в том, что так называемая оппозиция решила заниматься сбором голосов в последнюю неделю до их подсчета, устраивая сомнительные акции и концерты.

«Как говорили во времена моей лихой юности, аудитория концертов составила полторы интеллектуальных калеки. Я подозреваю, что то же самое будет и сегодня. Это никогда не было массовой акцией. Даже в 90-х годах аншлага никакого не было, но это по тем временам. А сейчас тем более!» — сказал собеседник издания.

Армен Гаспарян особое внимание обратил на тот факт, что независимыми кандидатами можно считать тех, кто в «честных подписях» не нуждается. Он напомнил об инциденте с правой рукой Навального, юристом так называемого ФБК Любовью Соболь. Недавно сотрудники полиции обнаружили в одной из московских квартир «фабрику рисовальщиков подписей» в поддержку ее кандидатуры. После обнародования видео в Сети общественники призвали саму Соболь сняться с выборов в Мосгордуму.

Гаспарян уверен, что оппозиционеры не соберут необходимого количества подписей.

«Подписи им собрать не удастся, да они их и не собирают, они их подделывают. Буквально вчера было сообщение о том, что полиция обнаружила точку подделывания подписей госпожи Соболь. А вы полагаете, что остальные этим не занимаются? Да занимаются, конечно. Все эти люди никак не могут прочитать закон о выборах. Это уже даже не огорчительно, а фатально», — объяснил политолог.

После скандального видео с рисовальщиками подписей за Соболь журналистка, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова призвала Мосгоризбирком как можно жестче отреагировать на эту ситуацию вплоть до отстранения сторонницы Навального от выборов.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей писатель и общественный деятель Николай Стариков заявил, что собирать подписи оппозиции никто не мешает, и все разговоры о каких-то «притеснениях» — фантазии.