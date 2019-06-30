Сборная России досрочно выиграла II Европейские игры в Минске
Минск, 30 июня. Российские спортсмены, участвующие в Европейских играх в белорусской столице, завоевали 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград и досрочно победили в общем зачете.
Вторую строчку в медальном зачете заняла страна — хозяйка старта с 22 золотыми, 14 серебряными и 25 бронзовыми наградами, передает телеканал «360».
В воскресенье, 30 июня, в Минске пройдет официальная церемония закрытия Вторых Европейских игр.
В финальный день состязаний будет разыграно 36 комплектов наград. Белорусские спортсмены могли бы претендовать на 19 золотых медалей, но каратисты Ирина Шарыхина и Илья Булатов, а также велогонщик Артем Зайцев не смогли пробиться в финалы. Таким образом страна — хозяйка соревнований в общем зачете не сможет догнать РФ.
Как сообщало издание РИА56, оренбургский боксер Габил Мамедов пробился в финал соревнований на Европейских играх в Минске.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск по приглашению белорусского коллеги Александра Лукашенко на церемонию закрытия II Европейских игр.
Первые Европейские игры состоялись в прошлом году в Баку. Тогда российская сборная тоже стала лидером медального зачета.
На проведение Вторых Европейских игр в текущем году претендовали Голландия, Британия, Польша, Россия и Турция.