Сборная России досрочно выиграла II Европейские игры в Минске

Минск, 30 июня. Российские спортсмены, участвующие в Европейских играх в белорусской столице, завоевали 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград и досрочно победили в общем зачете.

Вторую строчку в медальном зачете заняла страна — хозяйка старта с 22 золотыми, 14 серебряными и 25 бронзовыми наградами, передает телеканал «360».

В воскресенье, 30 июня, в Минске пройдет официальная церемония закрытия Вторых Европейских игр.

В финальный день состязаний будет разыграно 36 комплектов наград. Белорусские спортсмены могли бы претендовать на 19 золотых медалей, но каратисты Ирина Шарыхина и Илья Булатов, а также велогонщик Артем Зайцев не смогли пробиться в финалы. Таким образом страна — хозяйка соревнований в общем зачете не сможет догнать РФ.

Как сообщало издание РИА56, оренбургский боксер Габил Мамедов пробился в финал соревнований на Европейских играх в Минске.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск по приглашению белорусского коллеги Александра Лукашенко на церемонию закрытия II Европейских игр.

Первые Европейские игры состоялись в прошлом году в Баку. Тогда российская сборная тоже стала лидером медального зачета.

На проведение Вторых Европейских игр в текущем году претендовали Голландия, Британия, Польша, Россия и Турция.