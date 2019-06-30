Музей мадам Тюссо убрал восковую фигуру Мэй на склад

Лондон, 30 июня. Восковую фигуру уходящего с поста британского премьер-министра Терезы Мэй убрали из экспозиции Музея мадам Тюссо в Лондоне.

Как пишет газета The Sunday Times, восковая фигура Терезы Мэй уже убрана из экспозиции лондонского Музея мадам Тюссо. Соответствующее решение было принято по итогам голосования, которое провели сотрудники музея среди его посетителей.

Отметим, на создание восковой фигуры было потрачено порядка $190 тыс., она была расположена у инсталляции с черной дверью с номером 10, которая копирует фасад резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит. Теперь восковая Мэй с папкой в руке, в костюме кораллового цвета, в леопардовых туфлях и с жемчужным ожерельем отправилась в хранилище музея. Там сейчас находятся все фигуры британских премьер-министров, кроме Невилла Чембрелена (1937–1940), Александра Дугласа-Хьюма (1963–1964) и Гордона Брауна (2007–2010). Об этом пишет «360».

Ранее сообщалось, что британский политик, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку. Она ушла с должности лидера Консервативной партии 7 июня. Отмечается, что Мэй останется временным исполняющим обязанности премьера до избрания нового лидера.