Путин поручил Шойгу подключить при необходимости армию к борьбе с паводками

Москва, 30 июня. К борьбе с паводком в Иркутской области в случае необходимости подключат армию. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин министру обороны России Сергею Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент России дал поручение Шойгу в продолжение совещания в Братске по теме ликвидации последствий паводков, которое Путин провел в ночь на 30 июня.

Напомним, паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей. Сейчас в регионе действует режим ЧС. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуировали 1161 человека. Кроме того, сообщается, что пятеро погибли, а двое пропали без вести. Согласно информации, предоставленной правительством Иркутской области, более 600 человек обратились за медицинской помощью.

По состоянию на утро 30 июня в регионе остаются подтопленными почти две тысячи жилых домов в 28 населенных пунктах. В этих домах проживают более четырех тысяч человек. 1,3 тысячи человек разместили в 15 пунктах временного пребывания.

Владимир Путин поручил создать комиссию для преодоления последствий паводка в Иркутской области. Кроме того, президент РФ распорядился взять под контроль ситуацию с резким ростом цен в регионе, которые продавцы начали поднимать на фоне чрезвычайного происшествия.

Метеорологи заявляют, что Иркутскую область может накрыть вторая волна паводка. По данным руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максима Яковенко, сейчас пик паводка схлынул, однако в начале следующей недели в регион придут новые осадки, поэтому ситуация может снова обостриться. Особенно специалистов тревожат прогнозы по городу Тулун, в который 6 или 7 июля может снова пойти вода, сообщает «Царьград».