Источник опроверг интерес «Локомотива» к Акунье

Москва, 30 июня. По информации Федерального агентства новостей, московский «Локомотив» не интересуется защитником «Спортинга» и сборной Аргентины Маркосом Акуньей.

По словам источника, столичный клуб не связывался с представителями игрока. Отмечается, что в настоящий момент «Зенит» также не ведет переговоров по приобретению футболиста, несмотря на то, что он по-прежнему находится в шорт-листе петербургского клуба.

Сообщается, что у Акуньи есть интерес со стороны испанских и английских клубов, которые являются для него приоритетными вариантами. «Зенит», в свою очередь, сосредоточен на подписании другого игрока на позицию левого защитника — в частности, клуб находится на завершающей стадии переговоров о трансфере Дугласа Сантоса из «Гамбурга».

Акунья перешел в «Спортинг» из «Расинга» летом 2017 года за 9,6 млн евро. В минувшем сезоне футболист провел 45 матчей, забил 1 гол и отдал 12 результативных передач. С 2016 года футболист регулярно вызывается в сборную Аргентины, в составе которой выступает на проходящем в настоящее время Кубке Америки.