Москва, 30 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что приедет на празднование Дня Победы в Россию в 2020 году. Он отметил, что российский лидер Владимир Путин пригласил его на торжества, приуроченные к 75-летию Победы.

«Господин Путин меня пригласил, и я приеду», — сказал Эммануэль Макрон в репортаже, показанном в программе «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

По его словам, празднование 75-летия Победы важно для Франции. Он отметил, что страна «многим обязана России и тем, кто сопротивлялся».

Ранее на полях саммита G20 в Японии президент России Владимир Путин пригласил Эммануэля Макрона посетить Россию в 2020 году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы. Президент Франции, в свою очередь, пригласил российского коллегу принять участие в Парижском форуме мира.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что во время встречи в Осаке Путин и Макрон обсудили Украину и «нормандский формат» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, очередная встреча в этом формате в данный момент готовится. Переговоры в формате «два плюс два» министров обороны и министров иностранных дел РФ и Франции состоятся в следующем месяце.