Кто срежиссировал новый удар по турецкому наблюдательному пункту в Сирии

Наблюдательный пост турецких войск около поселения Шер-Магар на северо-западе провинции Хама вновь подвергся обстрелу. По информации Telegram-канала War Journal, огонь из минометов и артиллерийских орудий велся со стороны позиций Сирийской арабской армии (САА). Однако есть ли у Дамаска хоть какой-то резон намеренно атаковать Анкару? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

Согласно данным новостного ресурса, турки в ответ якобы сбили беспилотник войск САР в этом районе. Другой канал — «Вестник Дамаска» — между тем передает, что разведывательный дрон был уничтожен джихадистами, дислоцирующимися в непосредственной близости от турецкого объекта.

То, насколько рядом прячутся террористы, хорошо демонстрируют видео самих боевиков, зафиксировавшее их удар по расположениям правительственных сил САР на окраине близлежащего населенного пункта Аль-Хувейз, находящегося по другую сторону от линии соприкосновения. Судя по местоположению атаковавших, они размещаются всего в паре-тройке десятков метров от пункта мониторинга Анкары.

Очевидно, что их нахождение именно в этой точке неслучайно. Скорее всего, боевики намеренно прикрываются объектом Турции, одновременно спасая от больших потерь себя и стравливая Дамаск и Анкару между собой. Но почему турки игнорируют расположение исламистских группировок в опасной близости от своего наблюдательного поста и предпочитают винить во всем армию САР?

Безусловно, у нее-то как раз нет хоть какого-то повода провоцировать прямой конфликт с турецкой стороной, когда Идлибская зона и так кишит врагами. Интересно, что совсем недавно — 21 июня — появилась информация о подготовке боевиками серии ударов по объектам Анкары на севере Хамы в рамках очередной провокации, направленной на усугубление противоречий между Турцией и Сирией и срыв на фоне этого процесса разрешения проблемы Идлиба.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин уверен, что данный инцидент — безусловно, результат почти смежного расположения объектов исламистов и турок. Об этом он сказал в комментарии для ФАН. Конечно, если б Анкара приложила больше усилий для реализации собственных обязательств по урегулированию конфликта в регионе, этого не произошло бы.

«Боевые порядки боевиков, действительно, находятся в непосредственной близости от турецкого наблюдательного пункта. Приходится констатировать, что перемирие в том виде, в котором задумывалось, не работает. Соответственно, боевые действия на этом направлении продолжаются, и объект Турции находится прямо в этой зоне идущих столкновений. В частности, совсем рядом с ним развернута военная техника джихадистов. Поэтому случайный ответный огонь САА по туркам вполне возможен. Но при этом ни Анкаре, ни Дамаску эти недопонимания, а особенно эскалация противоречий, бесспорно, не нужны. Они в этом не заинтересованы, и надеюсь, при помощи РФ удастся купировать эти разногласия», — заметил наш собеседник.

Однако абсолютной случайностью произошедшее не назовешь. Безусловно, есть такая сторона, которой выгодно такое положение дел, и это местные радикальные исламистские бандгруппы, пытающиеся сохранить свой последний террористический оплот в Сирии. Размещение практически под крылом турок, кроме того, спасает их от авиаударов ВКС РФ и ВВС САР, которые участились на границе Хамы и Идлиба после активизации попыток прорыва исламистов.