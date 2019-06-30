Согласованный властями «День подписи» не поможет «кандидатам» от Навального заручиться поддержкой москвичей

Согласованная акция оппозиции «Московский день подписи» проходит в воскресенье центре столицы. Несмотря на стенания представителей оппозиции, что им якобы препятствуют в сборе подписей на выборах в Мосгордуму, столичная мэрия без проблем согласовала это мероприятие. Таким образом, те, кто действительно рвется подписаться за так называемых оппозиционных депутатов, могут спокойно это сделать, не устраивая незаконные акции, не создавая проблем для москвичей и гостей города, и, что немаловажно, не подвергая себя риску административного наказания за нарушение общественного порядка.

Однако цель этой и других подобных акций вовсе не в том, чтобы реально собрать подписи: на самом деле цель оппозиции совершенно другая, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей писатель и общественный деятель Николай Стариков. Собирать подписи, нормально выдвигать своих кандидатов оппозиции никто не мешает, и все разговоры о каких-то «притеснениях» не более чем их фантазии, считает писатель.

«У так называемых оппозиционных кандидатов в принципе нет никаких шансов на победу, — отметил Стариков. — Вся их «популярность» поддерживается исключительно за счет социальных сетей, а также их политическими оппонентами, которые о них рассказывают. Среднестатистический житель не только России, но и Москвы не знает ни их фамилий, ни их деятельности. Людям нет никакого дела до этих деятелей».

То, что столичные власти не препятствуют оппозиции в проведении их акции, — яркий показатель, что весь медийный шум, который они поднимают о якобы «помехах» при сборе подписей и притеснениях со стороны «режима», — просто блеф, говорит собеседник ФАН.

«Что бы они ни делали — на выборах они просто проиграют, — говорит Стариков. — Они это и сами прекрасно понимают, отсюда соответствующая тактика: им нужно приложить максимум усилий, чтобы не участвовать в выборах, иначе их политическое фиаско сразу будет заметно. Пример — партия «Яблоко», которая участвует в выборах, набирая крайне малое количество голосов, с результатом, более похожим на статистическую погрешность».

Поэтому так называемым оппозиционерам надо постоянно устраивать провокации и как можно громче кричать, что их якобы куда-то не пустили, отметил писатель.

«На самом деле их задача: не собрать подписи, не быть зарегистрированными и не оказаться в бюллетене, — говорит он. — Убедиться в том, что это именно так, совсем несложно. Напомню, на протяжении ряда лет дважды приговоренный к условному наказанию господин Навальный пытается зарегистрировать свою партию. Но на самом деле это неправильная формулировка: он несколько лет пытается ее НЕ зарегистрировать, делая все, чтобы процесс регистрации так и не дошел до логического завершения».

Ведь если партия Алексея Навального будет зарегистрирована, ему придется идти на выборы, которые он с треском проиграет. Это неминуемо станет концом политической карьеры Навального, уверен собеседник ФАН. Так что даже согласованный властями «День подписи» не поможет «кандидатам» от Навального заручиться поддержкой москвичей, да они такую цель, похоже, и не преследуют, говорит Стариков.

«Именно поэтому Навальный много лет специально делает все, чтобы его организацию не регистрировали. В результате — крики и скандалы есть, образ обиженного есть, поступления в виде денег и биткоинов, конечно, не от бедных студентов, а от спецслужб Запада тоже есть. Все есть, бинго!» — резюмировал Николай Стариков.

Заявителями мероприятия «Московский день подписи» с участием около 300 человек стали выдвигающиеся на выборы в Мосгордуму муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, лидер незарегистрированной Партии перемен Дмитрий Гудков и глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин.

Мероприятие рассчитано на пять часов: с 15.00 дня до 20.00. Оно пройдет на Цветном бульваре в центре Москвы (метро «Трубная»).

Созывая на эту акцию, Галямина заявила, что к участию приглашены «все независимые кандидаты». Свое участие уже подтвердили члены так называемой «команды Навального», а также другие кандидаты, которые причисляют себя к оппозиции.

Это соратники скандального блогера Алексея Навального: Владимир Милов (35 округ), Александр Соловьев (3 округ) и Константин Янкаускас (31 округ); кандидаты от партии «Яблоко» Кирилл Гончаров (32 округ), Андрей Морев (44 округ) и Сергей Цукасов (14 округ), а также группа представителей «команды Гудкова»: Егор Жуков (4 округ), Дмитрий Клочков (14 округ), Денис Шендерович (41 округ) и Павел Ярилин (6 округ).

Благосклонность мэрии Москвы к оппозиции разбивает тезисы о существовании какого-либо «режима», говорят многочисленные эксперты. Оппозиция постоянно твердит, что столичные власти не согласовывают различные акции и всячески мешают выдвигаться независимым кандидатам, обвиняя во всех грехах мэра Москвы Сергея Собянина. Все это подается как некий «заговор», но, как мы видим, это не соответствует действительности, говорит Николай Стариков.

Согласование акции «Московский день подписей» в центре столицы говорит об обратном: городские власти без лишних проволочек дали добро на собрание оппозиционных политиков и агитацию. Это прямо противоречит тезисам из методичек оппозиционеров, которые заявляют, что мэрия в преддверии выборов в городскую думу якобы постоянно вставляет им палки в колеса.

Возникает вопрос: почему именно эту акцию разрешили? Ответ простой. Обычно оппозиция призывает народ на мероприятия, которые предусматривали массовые нарушения порядка, но на этот раз оппозиционеры в кои-то веки проявили здравый смысл. Они решили провести не провокационный марш-шествие или несогласованный митинг с невнятными лозунгами, а корректное понятное мероприятие, которое не создает угрозы общественному порядку.

В отсутствие орд агрессивных подростков, которые бегают с портретами Навального, создавая реальную угрозу общественной безопасности, здоровью и имуществу москвичей и туристов, на этот раз ожидается вполне вменяемое мероприятие, поэтому мэрия дала добро и фактически обеспечила оппозиции идеальные условия для сбора подписей.

Напомним, ранее общественность призвала блогера Алексея Навального снять с выборов одну из самых скандальных представительниц его команды — юриста так называемого ФБК («Фонда борьбы с коррупцией») Любовь Соболь из-за выявленных многочисленных нарушений. Одно из них стало обнаружение «фабрики рисовальщиков подписей» в поддержку Соболь. После появления в Интернете соответствующей видеозаписи общественники также призвали саму Соболь сняться с выборов.

Напомним также, что после появления в Сети видеозаписи, разоблачающей грязные методы работы команды Навального, журналистка, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова призвала Мосгоризбирком жестко отреагировать на эту ситуацию вплоть до отстранения Соболь от выборов.