Советская актриса Елена Дембская скончалась в Одессе

Одесса, 30 июня. Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Дембская ушла из жизни на 99 году жизни, передает пресс-служба Горсовета города.

Артистка скончалась 29 июня 2019 года в возрасте 98 лет в Одессе.

«На 99 году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, Почетного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги Евгении Михайловны Дембской», — говорится в сообщении.

Дембская полюбилась зрителю по многочисленным ролям, самой известной является Лариса в фильме «Белая акация». Она проработала в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного 70 лет. Информация о дате и месте прощания с артисткой появится позже. Евгения Дембская окончила Киевское музыкальное училище и Киевскую консерваторию, с 1940 года являлась солисткой Киевского театра малых форм.

В 1946 году участвовала в создании Львовского театра музыкальной комедии. А через несколько лет вместе с театром переехала в Одессу.

Ранее сообщалось, что старейшая жительница Великобритании Грейс Джонс скончалась в возрасте 112 лет. Она ушла из жизни 7 июня в своем доме в деревне Бродвей, которая расположена в графстве Вустершир.