Вакарчук оконфузился во время дебатов с Тимошенко

Киев, 30 июня. Вокалист рок-коллектива «Океан Эльзы» и лидер новой украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук, выступая на дебатах с депутатом Рады от фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко, не смог ответить на вопрос своего визави. Дебаты проходили в студии телевизионного канала «Украина».

Во время дискуссии экс-премьер Украины Тимошенко задала Вакарчуку вопрос — в курсе ли он, сколько стоит газ для обычных граждан страны.

Музыкант ответил утвердительно, но когда Тимошенко попросила его уточнить, назвав конкретную цифру или ответить «хотя бы примерно», он оконфузился. Вакарчук не смог ответить на уточняющий вопрос, пишут «Известия».

На помощь ему пришел ведущий дебатов, который подсказал верный ответ.

Экс-глава правительства Украины после этого напомнила, что Вакарчук уже был депутатом и во время своего пребывания в Верховной раде не появлялся на заседаниях и не представлял никаких законодательных проектов.

Как сообщала «Газета.Ru», 16 мая Вакарчук объявил о своем намерении участвовать в выборах в украинскую Раду во главе сформированной им партии «Голос». По словам исполнителя, основная цель его партии — «уничтожить старую политику и создавать политику новую». Согласно результатам последних социологических опросов, его партия набирает 7-8% голосов.