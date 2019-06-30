Луганская академическая филармония провела концерт для воспитанников пришкольных лагерей

Луганск, 30 июня. В разгаре летний сезон, но артисты Луганской академической филармонии не спешат на каникулы. В эти дни они традиционно работают для пришкольных лагерей. Съемочная группа Федерального агентства новостей решила вместе с малышами отправиться на премьеру новой программы филармонии «Здравствуй, лето!».

В основу программы авторы заложили любимые песни из мультфильмов и кинофильмов и не ошиблись с выбором репертуара. Дети активно принимали участие во всем происходящем и сами становились частью концерта.

Премьера программы собрала полный зал. Более 400 детей вместе с артистами филармонии окунулись в сказочную атмосферу праздника.

Директор Луганской академической филармонии Вера Геций в интервью корреспонденту ФАН рассказала, сколько концертов в ближайшее время планирует дать филармония.

«В этом году мы планируем провести восемь концертов на базе филармонии и пять – с выездом в города и районы Республики. Только в Луганске начало летних каникул с нами отпразднуют более 3 тысяч детей», – отметила руководитель учреждения культуры.

Дети остались в полном восторге, а Луганская филармония приобрела новых поклонников.