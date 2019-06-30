Песков заявил, что Путин дал Мэй доходчивые пояснения по «делу Скрипаля»

Москва, 30 июня. Президент РФ Владимир Путин дал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй доходчивые объяснения по всем вопросам, касающимся так называемого «дела Скрипаля». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, 28 июня Путин и Мэй провели встречу на полях саммита G20 в Осаке. Во время беседы британский премьер-министр задавала президенту РФ некоторые вопросы по поводу инцидента в Солсбери. По словам Пескова, по данной теме Путин разъяснил Мэй все, что требовалось.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что британская сторона до сих пор не представила никаких доказательств по так называемому «делу Скипалей» ни России, ни своим союзникам в Европе.

Напомним, весной 2018 года в Великобритании заявили о так называемом «отравлении» бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. При этом в Лондоне обвинили в инциденте Россию, однако доказательств причастности РФ британская сторона так и не представила. Москва категорически отвергла все обвинения и предложила помощь в расследовании происшествия, однако Великобритания отказалась от содействия со стороны России.

Ранее Владимир Путин заявил в интервью Financial Times, что инцидент в Солсбери «не стоит и пяти копеек». Президент РФ предложил забыть о так называемом «деле Скрипаля» и позволить спецслужбам самим разобраться в этом вопросе, сообщает телеканал «360».