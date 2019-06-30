Сирия, 30 июня. Протурецкие исламисты задержали порядка 300 человек в кантоне Африн в Алеппо. ВКС РФ осуществили боевые вылеты в поддержку САА на севере Хамы. Дефицит хлеба наблюдается в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись новым обстрелам боевиков на севере Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ в западной части провинции Алеппо.

Курды: пережили атаку неизвестных к северо-западу от Дейр-эз-Зора; столкнулись с дефицитом хлеба в Ракке.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): совместно с ВС Ирака приступили к новой спецоперации в провинции Аль-Анбар на границе с Сирией.

Провинция Алеппо

Прогремел взрыв на оккупированной боевиками вооруженной оппозиции территории на западе Алеппо. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (AleppoAMC), детонировало СВУ, заложенное в населенном пункте Аз-Зерба. Взрыв привел к гибели молодого человека из числа мирных жителей. Оппозиционные интернет-порталы полагают, что бомба была установлена террористами подпольных ячеек «Исламского государства». В то же время существует вероятность того, что взрыв стал следствием междоусобной борьбы между различными антиправительственными формированиями.

Между тем информационное агентство Hawar News сообщает о том, что исламисты поддерживаемых Анкарой группировок, оккупировавших территорию Африна, задержали большое количество мирных жителей. Отмечается, что рейды, в ходе которых были арестованы порядка 300 гражданских лиц, преимущественно женщин, стариков и детей, прошли в районе Мобата на северо-западе региона. О том, по какой причине они были задержаны, на данный момент неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появились данные о новой вылазке неизвестных в занимаемых курдами районах провинции. Согласно информации Twitter-канала (DeirEzzor24), нападавшие атаковали один из контрольно-пропускных пунктов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) на окраине деревни Аль-Кабар на северо-западе от Дейр-эз-Зора. Никаких сведений о потерях курдских отрядов в живой силе или военной технике пока не поступало. В совершении налета подозреваются джихадисты «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек. Напомним, о полной зачистке территорий на восточном берегу реки Евфрат курды заявили этой зимой, однако регулярные налеты неизвестных свидетельствуют о том, что на востоке провинции все еще существует высокая угроза безопасности.

Провинция Ракка

Агентство новостей Al Khabour сообщает о том, что в Ракке наблюдается дефицит хлеба. Из-за нехватки муки приостановилась работа нескольких крупных пекарен. Некоторые источники утверждают, что это произошло вследствие контрабанды зерна в районы, подконтрольные Сирийской арабской армии (САА). Однако ранее не раз сообщалось о том, что большая часть урожая пшеницы была уничтожена в результате масштабных пожаров, которые практически ежедневно вспыхивают в различных сельскохозяйственных районах уже на протяжении месяца. Как известно, в поджогах курды обвиняют джихадистов «Исламского государства». Тем не менее стремительное распространение огня происходит ввиду проблем с обеспечением пожарной безопасностью, существующих в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Хама

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что боевики исламистских бандгрупп не прекращают вести огонь в зонах контроля Сирийской арабской армии (САА). На этот раз под обстрелом оказались позиции правительственных подразделений у населенного пункта Аль-Азизия в долине Аль-Габ на северо-западе Хамы. Подконтрольные вооруженной оппозиции источники заявляют, что несколько военнослужащих САА были убиты во время ракетного обстрела города Аль-Киркат. Однако официального подтверждения данная информация пока не получила.

Поддержку силам САР оказали ВКС России, которые нанесли точечные авиаудары по расположениям исламистов в окрестностях населенного пункта Аль-Джуббейн, передает Twitter-канал (baladinetwork). Данные о потерях радикалов в настоящий момент выясняются.

Ирак

Военнослужащие иракской армии при поддержке проправительственных отрядов ополчения «Хашд Аш-Шааби» приступили к новой спецоперации, направленной на выявление «спящих ячеек» «Исламского государства» на западе провинции Аль-Анбар. По сведениям военного источника в сети Twitter (SyriawatanNews), бойцы Сил народной мобилизации обследовали пустынные территории на границе с сирийским Дейр-эз-Зором, где до сих пор могут скрываться боевики подпольных групп террористической группировки. Во время поисков также были задействованы иракские ВВС. На данный момент никакой информации о результатах операции не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)