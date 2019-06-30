Появилось видео, как кинологи на руках выносят животных из затопленного Тулуна

Иркутск, 30 июня. Спасатели и кинологи за минувшие сутки спасли более 100 животных в зоне наводнения в городе Тулуне Иркутской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Некоторых животных отдают прямо в руки хозяев. Тех собак и кошек, чьи хозяева еще не найдены, передают в иркутский питомник.

«Из подтопленных построек выводят крупный рогатый скот. Свиней, кур, собак и кошек вывозят на лодках на сушу. Для оказания специализированной помощи животным в Тулун прибыли из Иркутска кинологи питомника «К-9»», — сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Также ведомство опубликовало фотографии и видеозаписи, на кадрах которых запечатлено, как спасатели и кинологи на руках выносят животных из затопленного Тулуна.

Волонтер-кинолог Елена Прадчук рассказала ТАСС, что хозяева многих животных просят временно приютить своих питомцев, пока не решится вопрос с жильем. По ее словам, когда ситуация стабилизируется, животных снова привезут в Тулун. Тем питомцам, хозяев которых найти не удастся, волонтеры будут искать новые семьи. Операция по спасению животных в зоне стихийного бедствия продолжается.

Как передает «Газета.Ru», в результате наводнения в Иркутской области погибли 140 голов крупного рогатого скота, 42 лошади и 56 свиней. Также стало известно, что в зоне паводка оказались 30 крестьянско-фермерских хозяйств.

Напомним, в Иркутской области введен режим ЧС из-за паводка, ставшего следствием дождей. Как сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев, жертвами стихийного бедствия стали пять человек. Эвакуированы более тысячи местных жителей. Более 900 из них размещены в пункте временного содержания. Президент России Владимир Путин во время экстренного совещания в Братске поручил как можно скорее наметить план восстановления жилья.