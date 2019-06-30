Песков заявил, что Путин и Трамп говорили о продолжении контактов на высшем уровне

Москва, 30 июня. Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп уверенно говорили о продолжении контактов на высшем уровне. Об этом пресс-секретарь главы российского государства сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава Белого дома Дональд Трамп давал поручения членам американской делегации во время встречи с лидером России. Он выразил сожаление по поводу низкого объема торгово-экономических отношений двух стран, сообщил Песков.

Трамп подчеркнул, что «надо обязательно что-то делать». Во время встречи он поручил главе американского Минфина Стивену Мнучину вместе с вице-премьером РФ Антоном Силуановым разобраться, «какие именно факторы являются ограничителями для роста торгово-экономических отношений между Москвой и Вашингтоном».

«Трамп давал и другие поручения прямо по ходу, то есть американский президент достаточно концентрированно выражал свое намерение активизировать диалог», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

По его словам, Путин выразил желание нормализовать отношения между двумя государствами.

«Но он также говорил, что без взаимности со стороны Америки об этом, к сожалению, говорить не приходится. Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента», — объяснил Песков.

Он отметил, что Путин и Трамп разговаривали 1 час 20 минут, а это продолжительная беседа для саммитов. После встречи главы двух стран «достаточно уверенно говорили о продолжении контактов на высшем уровне».

Напомним, Путин и Трамп встретились в японской Осаке на полях саммита G20. Лидеры РФ и США заметили, что эти переговоры могут стать хорошим заделом для продолжения диалога по ряду важнейших вопросов. По данным пресс-службы Белого дома, президенты обсуждали Иран, Украину, Сирию и Венесуэлу.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей прокомментировал встречу Путина и Трампа, отметив, что «стороны настроены на контакт», а взаимоотношения между двумя государствами будут продолжать развиваться.