Кремль оценил стремление Трампа нормализовать отношения РФ и США

Москва, 30 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал стремление Дональда Трампа нормализовать отношения между Россией и США.

«Мы впервые услышали взаимность от Трампа», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он обратил внимание на то, что президенты РФ и США на переговорах уверенно говорили о продолжении контактов на высшем уровне. Помимо этого, как отметил Песков, российский лидер с самого начала говорил о необходимости проведения встречи с американским коллегой.

«Слишком много проблем, которые необходимо решать, с другой стороны танго можно танцевать только вдвоем. Поэтому мы до последнего ждали подтверждения наших американских коллег», — напомнил пресс-секретарь глава РФ американскому лидеру Трампу.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал российского президента Владимира Путина «прекрасным парнем», а состоявшуюся накануне двустороннюю встречу «отличной».

Глава российского государства встретился со своим американским коллегой на полях саммита G20 в японской Осаке. Лидеры двух держав обсуждали широкий спектр вопросов на протяжении почти двух часов.

«Я думаю, он прекрасный парень. Я полагаю, у нас была отличная встреча», — заявил Трамп.

Он также отметил, что на встрече обсуждались вопросы экономического характера, в том числе торговля. Глава Белого дома подчеркнул, что между «двумя великими странами — Россией и США» должна осуществляться торговля.

Кроме того, Трамп охарактеризовал Путина, как «необычайного человека», и поблагодарил за общение.