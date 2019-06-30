Матвиенко заявила, что Грузия делает все для разрыва отношений с РФ

Женева, 30 июня. Грузинские власти сейчас делают все, чтобы разорвать отношения с Россией. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Председатель Совфеда напомнила, что российская сторона не является инициатором какого-то конфликта с Тбилиси.

«Никакого конфликта между Россией и Грузией нет, мы ничего не инициировали. У нас нет антигрузинских настроений», — заявила она журналистам по окончании Межпарламентского союза в швейцарской Женеве.

При этом Матвиенко обратила внимание на тот факт, что «те власти, которые есть на сегодняшний день в Грузии, все делают для того, чтобы разорвать отношения между двумя странами».

Напомним, 20 июня в грузинской столице начались массовые протесты. Участники беспорядков собрались у здания парламента и выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Митинг пришлось разгонять сотрудникам правоохранительных органов при помощи слезоточивого газа. В результате массовых протестов пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиационным перевозчикам осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузию с 8 июля. Правительству России поручено обеспечить возвращение соотечественников на родину.

Подписанию президентского указа предшествовало заявление главы Грузии Саломе Зурабишвили, которая назвала Россию «врагом», заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.