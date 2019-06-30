Заводы по переработке мусора построят в воинских частях России

Москва, 30 июня. Заводы по переработке мусора построят на территории российских воинских частей. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Глава Минобороны России рассказал, что совсем недавно посетил завод по переработке мусора.

«Я думаю, что мы сейчас начнем большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора, чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются», — сообщил Шойгу в интервью телеканалу «Звезда».

Министр обороны РФ отметил, что такой нагрузкой не должны становиться «любой другой город и любой другой поселок».

Ранее президент РФ Владимир Путин во время прямой линии рассказал, что российские власти уже подготовили программу по утилизации мусора, рассчитанную на несколько лет. По словам главы государства, она предусматривает строительство 200 комплексов по переработке отходов. Общий объем финансирования в это направление составит 300 миллиардов рублей. При этом в рамках программы будут привлекаться как средства из бюджета, так и инвестиции частного бизнеса.

Отметим, что с 1 января 2020 года в Москве стартует первый этап раздельного сбора мусора. До конца текущего года в столичных дворах появится вся необходимая для этого инфраструктура, сообщает телеканал «360».

Ранее Минприроды РФ составило рейтинг регионов-аутсайдеров по реализации мусорной реформы. В список вошли Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, а также Курганская, Архангельская, Владимирская и Рязанская области, сообщает Deita.ru.