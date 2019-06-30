Пушков назвал частью «нон-стоп шоу» встречу Трампа и Ким Чен Ына

Москва, 30 июня. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «эффектным ходом» встречу президента США Дональда Трампа и лидера Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына. Пушков считает, что это событие стало частью «нон-стоп шоу» американского президента.

Как написал член Совфеда в своем Twitter, перед поездкой на саммит G20, проходивший в японской Осаке, Трамп заявил, что встретится со многими, но только не с лидером КНДР.

«Теперь он пожимает ему руку в Пханмучжоме. В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар — все», — написал Пушков.

Председатель комиссии Совфеда утверждает, что американский президент «свято соблюдает законы «нон-стоп шоу» и всегда старается если не решить проблему, то «хотя бы сделать эффектный ход».

Перед поездкой в Осаку Трамп заявил, что встретится со многими, но только не с Кимом. Теперь он пожимает ему руку в Пханмучжоме. В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар - все. Он свято соблюдает законы «нон-стоп шоу». Если проблему не решить, то хотя бы сделать эффектный ход. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 30, 2019

Напомним, встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей. Дональд Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи. Приветствуя друг друга, главы двух государств пожали руки, а затем Трамп перешагнул через символический бетонный барьер и оказался на северокорейской стороне.

Во время встречи президент США заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон. По информации агентства Kyodo, северокорейский лидер также пригласил Трампа совершить визит в Пхеньян.